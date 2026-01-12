東岸遊輪廣場跨街空橋 上半年可望完工

基市東岸遊輪廣場跨街空橋，市府表示可望今年上半年完工。（記者鄭紫薇攝）

基隆市尚未正式命名的東岸遊輪廣場跨街空橋，工期冗長至今仍在趕工中，市民也引頸翹望何時完工。市府都發處表示，工期因受天候影響而拉長作業時間，可望在今年上半年完工。

市府都發處長謝孝昆說明，東岸遊輪廣場跨街空橋大家非常的期待，這個工程之所以會這麼久的原因，最主要就是兩大部分。第一，其結構體非常的強，但是它必須在田寮河上，所以在初期的時候，為了避免相關的工程施工掉落的廢棄物去影響到該河，所以是採取比較細緻化的施工技術，等於是用敲碎的方式，不是用大的工程直接把它敲下。

目前的一些鋼構它的造型其實是很美的，它是有一些曲線的。在技術上，必須用3D造型，然後營造廠跟設計單位，得去確認這些鋼構在工廠施作的時候，確認這些曲面的細節，所以在這個部分，當然也是需要一點時間。

謝孝昆指出，因位在交通要道，所以在工程施作空間上沒有辦法全面的展開，也是要兼顧交通的一個情況。不過，令人高興的就是，目前已逐漸在進入尾聲的階段，所以近期從火車站過來到基港大樓，市府這邊臨時的措施是暫時先把它封閉，最主要就是開始回到相關周邊的鋪面的工程。市府目前也要求營造廠要全面加速的趕工，再者，最近的天候關係，在許可的情況下，也請工地加派人力施作。

市府希望能在今年上半年讓工程完成。而原來的設計平臺的廣場，它其實是有要連接到這個東岸廣場的，那這個部分眾所周知，因為東岸廣場目前正在訴訟當中，市府還沒有辦法去實作，但是已經先把這個結構體先施作完成並先暫存，等東岸商場的訴訟結束以後，法院同意市府施作的時候，就會再把之前的部分銜接上去。

謝孝昆表示，等訴訟結束，整個還是可以跟東岸商場部分串聯起來，所以未來不管是郵輪客或者是我們基隆的市民，以及週末來自全國的旅客都可以透過這個平臺廣場，然後在二樓欣賞東岸周邊的海港風景還有的基隆港特有黑鳶自由飛翔。