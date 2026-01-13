東岸郵輪廣場串接工程 2月驗收

東岸郵輪廣場串接平台二月竣工，預留銜接東岸廣場。 （記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

海洋廣場至基港大樓臨時行人通道，因市區跨中正路郵輪廣場平台施工，進行一層鋪面暫時封閉到二月八日。都發處長謝孝昆說，施工落樁技術細緻化有關，鋼構造型優美又在交通要道上都是工程延宕原因，目前接近尾聲，二月報竣工驗收，未來也預留串接東岸廣場結構體，待官司結束就可以接續施工，透過郵輪廣平台三百六十度欣賞市港美景及黑鳶。

東岸郵輪廣場平台為連結基隆港郵輪廣場與東岸市區（市民廣場、東岸商場、二信總站）的空中廊道工程，橫跨中正路的鋼構平台，打通港區與市區的步行動線無縫接軌，提供市民和遊客更便利的步行體驗，從而整合港灣、商圈和景點。該工程包含階梯平台、串接平台，本來預計去年陸續完工，但因施工及東岸商場訴訟等因素稍有延宕。

謝孝昆表示，市區跨中正路郵輪廣場平台工程，最近從二樓平台打開一些視角，延宕主因是基樁結構體非常強，必須在田寮河落樁，初期為避免工程施工掉落廢棄物影響田寮河，採取比較細緻化敲碎，而非直接敲打進田寮河。另一方面鋼構造型優美有曲線，採用３Ｄ模式，營造廠和設計單位必須確認鋼構在工廠施作時曲面細節，這部分也需要時間。

中正路是交通要道，要兼顧交通施工無法全面展開。目前工程已逐漸進入尾聲，近期從基港大樓到市府段臨時便道暫時封閉，回到一樓鋪面工程施工，市府要求營造廠面加速趕工，天候佳時加派人力，希望在二月左右能報竣工並申請驗收，上半年將工程完成。

工程原有連結東岸廣場，但目前訴訟當中無法施作。已經把結構體施做好暫存，等東岸廣場訴訟結束，法院同意施作再將該部分銜接，未來長期可以串連，不管是郵輪客、市民或來自全國的旅客都可以透過郵輪廣平台三百六十度欣賞市港美景及黑鳶，民眾可以從國門廣場、海洋廣場、郵輪廣場一路走到市民廣場、東岸商場，無需像過去穿越中正路不便且危險問題。