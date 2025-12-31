東峻公司擬增設3公頃礦區 宜蘭崙埤部落、中華村共同反對

這座小山丘就是東峻公司即將申請開發使用的礦區，預計開採瓷土礦和矽石礦用作水泥原料，面積約3公頃多，業者2023年提出申請，但因礦區涉及大同鄉崙埤、九寮溪和長嶺3個原住民部落，依《原住民族基本法》需獲得諮商同意。

行政程序走了將近2年，人口數最多的崙埤部落，30日以豬獻祭，長老在石頭和樹木上灑上豬血，表達堅定守護土地和家園的意志，部落憂心環境和水源被破壞，堅決反對礦業開發，並獲得部落會議通過，但鄰近的長嶺部落已經同意東峻開發，九寮溪部落的決議將影響最後結果。

崙埤部落會議主席張志文表示，「要讓山林永續，我們要維護我們的家園。」

中華村長陳明華認為，「我們擔心的是當制度本身存在這樣的結構性問題時，會讓少數決定，承擔過大的社會責任。」

中華村過去也曾因永侒礦場開發陷入長期抗爭，如今又面臨開發壓力，因此和崙埤透過跨族群結盟，向外界表達堅決反對東峻以及未來將申請的永合研礦業開發案立場。他們質疑，現行的諮商同意制度，每個部落人數不同卻票票等值，嚴重扭曲真正民意，應該檢討。

強調礦區的沉砂池、滯洪池等水保設施遠高於政府標準，東峻公司指出，過去開採礦業後用客土補植樹木，如今礦區充滿綠意，還成為礦物局示範礦區，這是幾十年苦心經營的成果。

東峻公司負責人陳榮賢表示，「我們的水保都是政府做觀摩的啊，剛才你看的，我們的排水都做得很好。」

東峻表示，這次申請的礦業開發一切依法，絕不會有揚塵，更不會有破壞環境和水源的問題，且願意給予原住民部落和中華村回饋，只希望能獲得良性溝通的機會。