東巴洛阿圖3年內2度0凶殺 警長劉傑夫：社區與警方合作

東帕洛阿圖警察局長劉傑夫希望，讓「零凶殺」成為城市新常態。（記者徐蓓蓓／攝影）

東巴洛阿圖市（East Palo Alto）在2025年再度以「零凶殺」作收，這也是該市在三年內第二次達成全年沒有命案的里程碑。對於這座曾在1990年代被貼上「全美凶殺之都」標籤的城市而言，意義格外深遠。東巴洛阿圖警察局長劉傑夫（Jeff Liu)在接受本報專訪時表示，這項成果不僅令人振奮，更「驗證了大家多年來努力的方向是正確的」。

「這真的非常鼓舞人心，也是一種肯定，」劉傑夫說，零命案並非偶然，而是社區、警方與各方長期合作的結果。他坦言，自從第一次達成零凶殺後，外界的期待與壓力隨之而來，「大家都在看，我們能不能再做到一次？我們希望證明這不是曇花一現，而是可以成為新的常態。」

廣告 廣告

談到如何避免暴力反彈，劉傑夫強調，關鍵在於持續投資於「人」與犯罪根源，而非倚賴單一計畫或短期補助。他指出，警方特別重視家庭暴力、青少年誤入歧途等早期風險，「像家暴案件，如果不及早介入，往往只會不斷升高。」警局因此與非營利組織合作，協助當事人取得資源、脫離危險環境。

在青少年方面，警方刻意避免讓一次犯錯成為孩子一生的標籤。劉傑夫分享，一名高中足球校隊學生因家庭糾紛被捲入暴力事件，警方在評估後，選擇與其教練及社區力量合作，協助他重回正軌。如今一年過去，該名少年在課業與運動表現上都十分穩定，「如果當時只是把他送進少年拘留所，可能就會改變他的一生。」

劉傑夫表示，警局近年明確走向「不以逮捕配額為核心」的警政模式，而是鼓勵警員理解事情「為什麼發生」。他舉例，交通違規時，與其一味開罰單，有時透過溝通與提醒，反而更能達到安全效果。去年假期期間，警方甚至以發送禮品卡取代部分交通罰單，「對某些人來說，這樣的正向互動，比一張罰單更有影響力。」

「逮捕是一種工具，但不是每次都適合使用的工具，」他說，「如果能預防犯罪發生，那一定比事後逮人更好。」

在人力方面，警局近年在市議會支持下，分兩年調升警員薪資約15%，讓待遇更具競爭力。劉傑夫指出，過去因薪資偏低，不少優秀警員流向其他城市，如今不僅留得住人，還能更慎選理念相符的新人，「我想要的是有同理心、願意先為他人付出的警員，現在整個團隊都朝這個方向努力。」

對於是否能正式告別「凶殺之都」的陰影，劉傑夫坦言，標籤不容易一夕抹去，但希望連續的零命案能讓外界重新認識這座城市，「那是30多年前的事了，我們現在更應該被看作一個安全、有凝聚力的社區。」

不過，他也指出，科技產業擴張、人口流動，以及聯邦層級的移民政策，都可能衝擊警方與社區的互信關係。「我們不參與移民執法，但當居民把警察視為政府的一部分時，信任就會受到考驗，這是未來最大的挑戰之一。」

訪談最後，劉傑夫向居民致謝：「恭喜大家，也謝謝大家，讓我們一起把這個成果延續下去。」

更多世界日報報導

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子