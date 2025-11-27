臺東市康樂里社區關懷據點啟用 打造長者安心之所

由康樂發展協會在康樂里設立的第一個社區關懷據點，舉行啟用典禮，里內長輩和各界嘉賓一起合照。

康樂里正式設立的第一個社區關懷據點進行揭牌儀式，各界嘉賓到場參與。

康樂里長張鈞晨慶祝關懷據點揭牌，將祝福和里內的長輩分享。

臺東市康樂里今(27)日迎來一處溫馨新空間，由康樂發展協會在康樂里正式設立的第一個社區關懷據點，舉行啟用典禮，里長張鈞晨兌現承諾，正式為里內長者打造一個能「真正放鬆、能被照顧」的家，讓辛苦一輩子的阿公阿嬤，從此有個不必再說「沒關係、我自己來」的安心之處。



康樂里是典型的務農社區，釋迦園、荖葉園等各種果樹，承載著里內世代的共同記憶。張鈞晨里長表示，他很心疼里內長輩們年輕時在土地上為生計努力打拼，經常受到風吹日曬，養成凡事自己扛、捨不得享福的堅韌與節儉習慣。



張里長表示，他一直希望能有一個地方，是長輩不用擔心麻煩別人，而是可以安心坐下來，有人陪伴，有人聽他們說說話，甚至有人可以帶領他們好好度過晚年歲月的據點。正是這份從小就看長輩凡事都自己忍耐，盡力為家付出的情況，成為他積極爭取成立關懷據點的動力。



啟用典禮現場，吸引了各界的來賓及里民一同歡慶，活動由充滿活力的健康操暖身揭開序幕，氣氛相當熱絡。



張里長說，未來，康樂發展協會將在據點內規劃豐富多元的活動，包括：健康講座、手工藝課程，以及定期的共餐服務，目標是讓據點成為里內長輩們最期待的「第二個家」。