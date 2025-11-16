東平國小親子水晶彈對抗賽 近八十位家長及學生參與

台中東平國小近八十位家長及學生，參與親子水晶彈對抗賽。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中東平國小家長委員會十六日辦理親子團體動力合作學習聯誼活動

，近八十位家長及學生參與親子水晶彈對抗賽。

韋焜寶老師帶領，親子分組運用校園的自然屏障，安全護具、明確規則的防護下，大家個自全力以安全的水晶彈狙擊對手、奮力防守，發覺不是防這邊漏掉那邊，就是多人同攻一人，反遭對手多線反攻。大家發覺若可將大家攻擊及防守位置相互協調、進攻順序相互討論，分工合作的戰術、戰略油然而生，勝利在握。感受到團體動力的?動。

家長會長林明賦說，「科技時代對於習慣在螢幕前進行虛擬世界攻防射擊遊戲的親子來說，實境的拿著玩具槍枝在校園中衝鋒陷陣，體驗刺激、拼鬥的對抗氣氛，真是有趣難得」。

六年級的林同學表示，「被水晶彈打到雖然有一點點痛，但我為我們這一隊打到不少人，做好防守」。

就讀幼兒園的葉小朋友，喊著「好好玩，再玩一次、再玩一次」。

校長陳榮原指出，「對抗賽中大家發揮的拼鬥、不放棄、分工合作的團隊精神，正是日後家長會運作及學生學習上要堅持的重要做法」。