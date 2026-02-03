東引島民主題攝影展基隆開幕！50幅作品帶民眾預覽慢城風光

東引鄉長林德建(左四)在基隆西岸旅客碼頭候船室主持東引島民主題攝影展，讓民眾能透過鏡頭認識東引。(記者郭基生攝)

記者郭基生/基隆報導

離島馬祖東引鄉為爭取國際慢城認證、深化對外文化推廣效益，特別在基隆西岸旅客碼頭二樓候船室廊道舉辦《慢漫看見引—東引島民主題攝影展》讓更多本島民眾能透過鏡頭走進東引、認識東引，進一步提升東引在公共視野中的能見度，推動地方文化的永續傳播。

攝影展在基隆西岸旅客中心二樓展覽空間舉行開幕活動，東引鄉長林德建專程前來主持，林鄉長表示，這次攝影展是東引鄉很重要的一次嘗試，將島嶼的視野延伸到這個來往東引島必經的門戶地，讓旅客登島前能夠一窺東引的自然壯麗及人文景緻。

展出的作品以「看見慢城、感受島嶼」為核心精神，透過島民、遊客及東引關係人口等，徵集攝影作品，最終選出五十幅作品展出，以攝影作為媒介，紀錄那些被海風雕琢的地景、記憶與人情，也讓更多本島民眾能透過鏡頭走進東引、認識東引，進而推動地方文化得以永續傳播。

曾多次到東引訪問及旅遊的基隆市議員何淑萍特別到場支持，她說，基隆和東引關係密切，希望能透過展覽，吸引更多民眾前去東引，了解東引，更進一步推動兩地的友好連結。

這項展覽將至三月三十一日每日十六時-二十一時，在基隆港西街，西岸旅客碼頭二樓候船室廊道展出，（如遇當日船班停航則不開放）歡迎市民與旅客前往觀展，透過攝影作品一起「看見慢城、感受島嶼」。