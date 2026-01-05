東引快刀手負責人涉洗錢 北檢偵結起訴35人

特勤警力破門，查緝的不法據點，涉嫌對接博弈平台提供賭客儲值與出入金服務。

員警兵分多路，一舉搗破不法集團成立的18家人頭公司，檯面上營造合法買賣，實際找人做假帳、躲避查緝，建立名為「台灣贏TWW支付」的第三方支付機制，專替線上娛樂城等博弈集團服務。

台中市刑大偵七隊長李嘉揚說明，「該集團分工縝密，除了另外成立廣告公司並配合會計師事務所，同時架設完整的人頭公司網站，建置貨單系統以自動產出與金額相符之虛假出貨單，佯裝合法交易供檢警查核。」

警方調查，陳姓主嫌等人自建第3方支付軟體協助洗錢抽佣金，每筆賺取2%報酬，短短半年內洗錢超過10億元。日前全案偵結，檢方依洗錢、賭博等罪嫌起訴9人。

同樣是涉及洗錢，知名餐飲茗香園冰室和東引快刀手的負責人被控利用餐廳名義，租場地從事不法，不但成立賭博網站非法經營，還開發第3方支付工具「HEROPAY」替自身與境外博弈集團洗錢，金額高達306億多元。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書回應，「檢察官依洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，依法起訴羅姓被告等35人，並針對6名主嫌具體求處有期徒刑5年至9年6月以上之重刑，洗錢金額306億餘元。」

餐飲業者淪為洗錢幫兇，全案共35人被起訴，部分遭求處重刑。只是第三方支付淪為洗錢溫床，被越來越多犯罪集團非法使用，怎麼有效管理？相關單位須正視。

