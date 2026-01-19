（圖／本報系資料照）

交通部原鐵路政策係「西高鐵，東快鐵」，但最近政策調整，高鐵不只南延屏東，還要東延宜蘭，北宜高鐵的經費，比北宜直鐵的經費增加3300億元，引發眾議。

東線鐵路升級為快速鐵路，台灣鐵路將邁入新紀元；交通部一語帶過「東快鐵」，未見具體方案及財務來源，台東人相當懷疑，莫非就現有的鐵道，購置比普悠瑪或太魯閣更快更傾斜的列車，讓車行時速達160公里以上就是「東快鐵」，但台東人記憶猶新，就在民國107年10月21日下午一列由樹林開往台東的普悠瑪號列車，行經宜蘭新馬車站時，以時速140公里進入半徑306公尺的新馬大彎道，列車超速翻覆，造成台東鄉親18人死亡的悲劇，前車之鑑，台東人深刻體會到大眾運輸安全的重要，鄉親只希望有一條安全便捷回家的路，因此建請交通部應向花東鄉親說明「東快鐵」的具體方案，以解鄉親疑惑。

筆者建議：一、應就半徑曲線小於400公尺的彎道實施截彎取直，或利用未來南港至宜蘭高鐵的路廊採二鐵共構的方式，改善北宜線的彎道。二、花東線及南迴線長遠之計應即拓寬為雙線道，以利南下北上的快車行駛。三、重要會車點的車站增設避車道。

交通是百年大計，「東快鐵」要快速更要安全，除帶來新的空間革命，也要讓花東鄉親感受到行的正義。（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大兼任助理教授）