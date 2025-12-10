東捷資訊前11月合併營收12.64億元

ITTS東捷資訊（6697）公告11月營收為新台幣0.99億元，年增5.51%，累計前11月合併營收達12.64億元，年增18.57%，不僅創同期新高，且已超越去年全年營收11.88億元，展現公司在雲端ERP導入、軟體應用與AI加值服務需求持續發酵帶動下，營運動能穩健向上。

總經理王智群指出，隨著導入專案的推進，後續軟體授權、雲端訂閱與系統維運需求同步增加，不僅讓公司擁有更穩健且長期的營收來源，也創造更多延伸商機，舉凡數據治理平台應用、需求預測、流程自動化、跨國營運控管與成本分析等，既有客戶持續深化持服務及黏著度，帶動新客戶切入機會。這些導入後衍生的後續服務需求，正逐步成為ITTS中長期營運成長的重要動能。

在資訊整合應用方面，ITTS新成立的商務增長服務部（BAS），提供端對端商務增長應用，涵蓋顧客體驗CX、行銷自動化與商業分析平台等解決方案。其優勢在於整合既有SAP客戶顧問服務資源，協助企業透過SAP Business Data Cloud（BDC）建立一致、可信且可運算的資料基礎，並結合SAP Business Technology Platform（BTP）串連跨部門資料流，讓分散資訊得以集中整合，令企業能更清楚掌握端對端的需求與供應鏈風險，找出成長契機與營運效率瓶頸，使資料成為策略性決策依據。ITTS指出，這類的資料治理與智慧化分析需求正快速浮現，也使公司在後續專案深化、維運長約及跨國佈建等領域具備更高切入門檻。

展望後市，ITTS表示，公司將持續以「ACE 王牌計畫」為核心，推廣SAPCloud ERP及增加訂閱授權；同時結合智能客服、訂單詢報價系統EQS AI整合、UiPath RPA流程自動化等AI 加值服務；並同步強化自行研發的MES製造執行系統與SCM供應鏈管理解決方案，優化產品組合與毛利結構。法人分析，在雲端與AI雙軸驅動，及製造與供應鏈數位化需求持續發酵下，ITTS在企業轉型市場的競爭優勢將更加明顯，整體營運展望審慎樂觀。