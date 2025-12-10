東捷資訊前11月營收創同期新高

【記者柯安聰台北報導】東捷資訊（6697）11月營收0.99億元，年增5.51%，累計前11月合併營收12.64億元，年增18.57%，不僅創同期新高，且已超越去年全年營收11.88億元，展現公司在雲端ERP導入、軟體應用與AI加值服務需求持續發酵帶動下，營運動能穩健向上。



隨著企業加速雲端與AI應用部署，市場需求已從單純的平台汰換轉向流程重塑與智慧營運。東捷資訊觀察，許多企業在完成SAP Cloud ERP導入後，陸續將重心延伸至跨國據點協同管理、供應鏈端到端資訊整合，以及流程優化解決方案，期許藉由雲端與AI技術，建立可被分析、預測及擴充的營運架構。在此趨勢下，同時具備顧問諮詢與智慧製造整合實力，並擁有多項跨產業大型專案交付經驗的東捷資訊，成為產業推動轉型升級進程中，少數具備全方位部署服務的關鍵合作夥伴。



東捷資訊總經理王智羣指出，隨著導入專案的推進，後續軟體授權、雲端訂閱與系統維運需求同步增加，不僅讓公司擁有更穩健且長期的營收來源，也創造更多延伸商機，舉凡數據治理平台應用、需求預測、流程自動化、跨國營運控管與成本分析等，也使既有客戶持續深化持服務及黏著度，並帶動新客戶切入機會。公司強調，這些導入後衍生的後續服務需求，正逐步成為東捷資訊中長期營運成長的重要動能。



在資訊整合應用方面，東捷資訊新成立的商務增長服務部（BAS），提供端對端商務增長應用，涵蓋顧客體驗CX、行銷自動化與商業分析平台等解決方案。其優勢在於整合既有SAP客戶顧問服務資源，協助企業透過SAP Business Data Cloud（BDC）建立一致、可信且可運算的資料基礎，並結合SAP Business Technology Platform（BTP）串連跨部門資料流，讓分散資訊得以集中整合，令企業能更清楚掌握端對端的需求與供應鏈風險，找出成長契機與營運效率瓶頸，使資料成為策略性決策依據。



東捷資訊指出，這類的資料治理與智慧化分析需求正快速浮現，也使公司在後續專案深化、維運長約及跨國佈建等領域具備更高切入門檻。（自立電子報2025/12/10）