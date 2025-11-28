東方不敗來了！張清芳讚許瑋甯很孝順 拱她與邱澤再生「2個恰恰好」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北東方文華東方酒店舉行世紀婚禮，出席賓客眾星雲集，稍早賓客已陸續抵達，「歌壇東方不敗」張清芳透露早在許瑋甯16歲時就認識她了，還稱讚許瑋甯很孝順。

張清芳出席邱澤、許瑋甯婚宴。（圖／記者吳雨婕攝）

張清芳提到，跟許瑋甯比較熟，「她16歲的時候、當模特的時候我就認識她了，她很孝順，我的高雄演唱會她還特別帶媽媽來看。」

被問到給新人什麼祝福，張清芳笑說，他們已經有一個小孩了，「所以兩個恰恰好，加油！」

更多FTNN新聞網報導

證婚人是藍心湄！包6.6萬大紅包讚邱澤、許瑋甯「前世情人」 曝小倆口登記靠刷臉過關

鍾欣凌讚「本世紀最漂亮新人」！黃鐙輝自爆紅包5位數 喊話：再生3個

現身許瑋甯、邱澤世紀婚禮！關穎曝結識過程 爆「他是唯一贏過我的人」

