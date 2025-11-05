「東方不敗」林青霞71歲生日近況曝光 凍齡外貌網讚：一輩子的美人

記者王芷姍／台北報導

資深影壇女星林青霞在本月3日迎來她71歲生日，她也在微博上分享生日照，並寫下「花香」、「感恩」，不少網友看到林青霞從容溫和的表情，端莊又優雅的模樣，忍不住嘆道「花香有形，姐姐的美無邊」、「美人如玉！」

林青霞在微博發文慶生，並寫下: 「花香，感恩。」（圖／翻攝自林青霞微博）

在照片中，只見林青霞身穿一襲深綠色長裙，內搭橄欖綠貼身薄上衣，胸前以一朵白色小花點綴。她面對鏡頭露出靦腆的笑容，雙手合十，彷彿在為自己許願，又似是在感謝大家的祝福。儘管已年過70，歲月似乎在林青霞臉上未留下任何痕跡，依舊散發出優雅與從容的氣質。凍齡的美貌讓網友驚呆，紛紛留言讚嘆：「歲月從不敗美人」、「您是我心中無可替代的東方不敗」、「女神真是美了一輩子」。

林青霞今年71歲，並於本月3日分享慶生照。（圖／翻攝自林青霞微博）

林青霞19歲以電影《窗外》正式出道，因為氣質脫俗一鳴驚人，1990年她成功轉型進入武俠片領域，在《笑傲江湖》中飾演的「東方不敗」成為影史經典代表角色。隨後，她憑藉香港劇情片《滾滾紅塵》榮獲第27屆金馬獎最佳女主角殊榮，演技實力備受肯定。2023年，林青霞更獲頒第60屆金馬獎終身成就獎，表彰她在華語影壇的卓越貢獻與無可撼動的地位。

林青霞飾演的東方不敗是經典中的經典。(圖／翻攝自微博)

