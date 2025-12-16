東方之珠民主夢碎！香港最大反對派民主黨正式解散：不敵國安法壓力，31年黨史被迫劃下句點

在北京持續施壓與國安體制全面收緊下，香港最大、也是最後一個主要民主派政黨「民主黨」在成立31年後，於14日黨員投票後正式解散，為香港的多元政治時代劃下句點，象徵一個時代的結束。

香港民主黨成立於1994年，比香港於1997年回歸中國還要早；自成立以來，一直是香港最主要的反對派政黨。過去，民主黨曾在全港立法會選舉中屢屢大勝，並持續向北京施壓，要求推動民主改革與保障自由。

然而，2019年爆發的反送中運動，成為民主黨與香港政府、中央關係全面破裂的轉捩點，並促使北京隨後頒布《國家安全法》，以壓制異議聲音。

廣告 廣告

《港版國安法》於2020年落地後，多名民主黨高層黨員、立法會議員因「47人案」被捕及起訴，包括胡志偉、黃碧雲、林卓廷、尹兆堅、涂謹申、鄺俊宇，當中的前4人2024年經審訊後被定罪入獄。

2025年12月14日。香港民主黨委員會成員楊森出席在香港民主黨辦公室舉行的記者會。（AP）

《衛報》指出，包括美國與英國在內的政府，曾批評這部法律被用來壓制異議與個人自由，但北京方面則表示，沒有任何自由是絕對的，並強調《國安法》已為香港恢復穩定。

31年歷史迎來終點

民主黨主席羅健熙在14日召開的特別會員大會後向記者表示，黨員已經投票決定解散政黨，並進入清算程序。他說：「能在這30年間，與香港市民並肩走過，是我們最大的榮幸。一路走來，我們始終以香港與市民的福祉作為最重要的目標。」

2025年12月14日。香港民主黨主席羅健熙在香港民主黨辦公室的記者會上講話。（AP）

在121張有效票中，有117票支持解散，4票棄權。

多位民主黨資深黨員先前告訴《路透》，他們曾被中國官員或「中間人」接觸，必備明確告知，若不解散政黨，將面臨嚴重後果，包括遭到逮捕。對於相關指控，負責代表中國政府駐港的香港中聯辦，尚未給予回覆。

曾任民主黨主席的劉慧卿，對投票結果表達遺憾，她說：「一個為香港付出這麼多的組織，為什麼最後會走到這一步？我覺得這問題非常大。」

「一國兩制」的承諾不斷縮水⋯⋯

北京提出的「一國兩制」安排，原本承諾香港享有高度自治，但近年來，港府與北京當局透過《港版國安法》，大規模逮捕反對派人士、迫使公民團體解散，並關閉多家媒體機構。

劉慧卿說：「我們從來沒有真正擁有民主，我們從來沒有機會選出自己的政府⋯⋯我們希望『一國兩制』不會不斷縮水，也希望不會有越來越多人被逮捕。」

民主黨投票解散的時間點，正好落在香港舉行「只限愛國者參選」的立法會選舉一週後，也是在傳媒大亨、北京批評者黎智英的國安法案件宣判的前一天。

香港修改《逃犯條例》讓立法會議員打成一團，圖為民主派議員胡志偉（AP）

中國在2021年大幅改革香港選舉制度，規定只有經過審查、被認為是「愛國者」的人才能參選公職；這項改革實質上將民主黨排除在主流政治體制之外，使其徹底邊緣化。今年6月，另一個民主派團體「社會民主連線」也表示，在「極大的政治壓力」之下，將會解散。

一個溫和、明星雲集的反對派政黨

成立於1994年的香港民主黨，長年屬於立場溫和的反對派政黨，數十年來一直推動以普選方式選出香港特首。黨內知名人物包括被稱為「民主之父」的李柱銘、曾領導六四燭光晚會的何俊仁，以及由記者轉為政治人物的劉慧卿。

根據《美聯社》，民主黨曾在立法會中擁有多個議席，也有數十名透過直選產生的區議員，協助市民處理家庭與社區事務。部分前黨員後來甚至加入政府，擔任高層官員。

該黨願意與北京談判的立場，使其提出的方案被納入2010年的政改方案中，但這項定也招致黨內部分成員與其他民主派人士的強烈批評，認為改革幅度不夠徹底。隨著新一代民主派團體崛起，民主黨的影響力逐漸下滑。不過在2019年反送中運動時，該黨的行動再次獲得廣泛支持。

在北京全面收緊控制後，民主黨的角色更像是一個施壓團體。儘管「只限愛國者參選」的限制，實際上已將所有民主派人士排除在立法會與區議會之外，但該黨仍持續運作，包括召開記者會討論民生議題，甚至在2024年3月《基本法》23條通過前，也曾提交意見書。

今年稍早，民主黨決定成立專責小組，研究解散所需的程序，黨內領導曾也去取得黨員授權，朝解散目標邁進。

2025年4月13日。香港民主黨的辦公室。（AP）

自由的倒退

前民主黨主席楊森在14日的記者會上表示，政黨解散象徵香港從一個自由且開放的社會持續倒退，他認為1997年回歸後推動民主的道路並非完全失敗，只是走到一半就被中斷。

楊森表示，如果未來有天，北京能重新檢視用來治理香港的「一國兩制」原則，並讓香港再次走向更開放的方向，這座城市仍有機會迎來更好的未來，他說：「現在確實是低潮，但我們還沒有完全失去希望。」

至於香港是否還會存在民主運動，羅健熙表示，這取決於每一位香港人，並指出普選權利仍然寫在香港的《基本法》中，他指出：「如果香港人相信民主才是正確的道路，我相信他們仍會繼續為民主努力。」

更多風傳媒報導

