「東方伊莉莎白」金智美於美國過世享壽85歲 生前飽受帶狀疱疹折磨

金智美過世。翻攝Moneys

領導韓國電影界的資深演員金智美（김지미）於美國安詳辭世，享壽 85 歲。韓國電影人總聯合會與韓國電影演員協會於 10 日證實此一悲痛消息，並表示已開始與遺屬協商籌備電影人葬禮。這位被譽為「東方伊莉莎白泰勒」的傳奇女星，生前最後時光飽受帶狀疱疹（俗稱皮蛇）折磨，身體狀況逐漸虛弱，最終在家人陪伴下離世。

奠定韓國電影基礎的傳奇

金智美於 1957 年透過電影《Twilight Train》正式出道，隨即以其出眾的美貌和精湛的演技，成為 1960 年代至 1970 年代韓國電影中興時期的代表性人物。她的演藝生涯橫跨數十年，出演作品超過 700 部，在韓國電影史上留下了濃墨重彩的一筆。她的優雅氣質與精湛表演使她贏得「東方伊莉莎白泰勒」（Elizabeth Taylor）的美譽，影響了整整一代電影工作者和觀眾。

金智美享壽85歲。翻攝mydaily

超越 700 部作品的輝煌成就

在金智美漫長而豐富的演藝生涯中，她奉獻了無數經典之作。她的代表作橫跨多種類型，展現了她多變的戲路與深厚的表演功底。重要的代表作品包括：《Three o'clock PM in a rainy day》、《春香傳》等。此外，她在 1974 年出演的經典之作《土地》，更是將她的演藝事業推向高峰。

同行哀悼與電影人葬禮籌備

金智美的逝世震驚了韓國電影界，許多與她共事或受其影響的後輩同行紛紛表達深切哀悼。演員韓志日便透過社群媒體表示，他曾受到金智美前輩的特別照顧，甚至改名都受到了她的啟發，對此表示永遠難忘。目前，韓國電影人總聯合會與韓國電影演員協會正全力協助處理後事，並為這位偉大的電影人籌備隆重的電影人葬禮，以紀念她對韓國電影的巨大貢獻。



