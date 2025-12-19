東方快車新列車上路 打造高價位豪華鐵道旅遊

東方列車的酒吧交誼廳裡響起悅耳的琴聲，這是搭上「甜蜜生活」豪華列車的乘客才能享有的服務。

乘客西西莉亞雷表示，「到目前為止都很好，所有的一切都安排得很好，超乎我的期待。」

「甜蜜生活」是第一列由義大利本國打造的豪華列車，提供18條行程路線，從中心站羅馬出發，帶領乘客穿梭義大利城鄉之間，感受老電影般的懷舊氛圍。

搭乘的乘客在現場音樂伴奏和迎賓人員的歡迎下上車。火車的裝飾風格採取50年代復古華麗風。列車上有18間獨立衛浴的套房，小小的車廂呈現出宛如星級飯店般舒適的住房體驗。而列車的餐飲由德國米其林三星主廚貝克坐鎮，依照不同路線設計菜單，融入各地的地域風味與食材特色。

列車主廚貝克指出，「因此在北部會有不同的菜單，與我們在西西里行程中菜單不一樣，每一道菜都會以恰當、完美方式製作，讓人產生情感共鳴。」

這列列車從套房、餐車到交誼廳，讓乘客置身在奢華又舒適的樂園。東方快車豪華列車經營者之一的阿爾塞納萊集團表示，希望打造出行進的頂級飯店，帶領乘客深度體驗義大利文化。

列車經理多姆比表示，「乘客可能想投資一次一生僅有的體驗，也可能只是想換個方式，從遊艇或私人飛機轉而來搭乘這列火車，把他們聚在一起的共同點是，他們想在這裡親身品味我們所提供的甜蜜生活東方快車體驗。」

「甜蜜生活東方快車」一趟旅程從每人3500歐元、約合12萬8000新台幣起跳，另外也提供列車套房住宿，以及搭配主題旅遊與地方觀光的套裝行程。以高爾夫行程為例，4天要價1萬2360歐元、約合45萬新臺幣。儘管並不親民，但買單的乘客認為值回票價。

乘客萊特說，「我覺得真正有意思的是，能遇見不同的人，並在世界各地體驗各種不同的經歷。」

乘客雷蒙達斯表示，「這個體驗真的很棒，不只是很棒，是令人驚豔。」

經營團隊計畫在2027年前推出6列豪華列車，載客的目標數為6萬人，預估營收規模高達數億歐元。同時近期將規劃跨國城市列車的行程，包括伊斯坦堡、克羅埃西亞的斯普利特與巴黎。未來也將布局沙烏地阿拉伯和北非，進一步擴大豪華列車觀光版圖。