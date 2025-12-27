「東方快車」全新上路！巴黎到阿瑪菲海岸 4天3夜31萬起

大家熟悉的「東方快車」，即將有新的路線。預計將從法國巴黎前往義大利的阿瑪菲海岸，4天3夜的行程，旅費估計要新台幣31萬。美國有線電視新聞網CNN，最近都提早登上全新打造的東方快車，看看上頭有什麼特殊的設計。

威尼斯東方快車即將有新的路線，預計將從法國巴黎前往義大利阿瑪菲海岸旅費估計新台幣31萬。（圖／翻攝Venice Simplon Orient Expresse官網）

東方快車被譽為全球最奢華列車之一，CNN記者Laura Jackson在28小時內從巴黎搭乘至威尼斯，親身體驗這列傳奇列車的魅力。這輛列車以其優雅復古的內裝聞名，包括黃色座椅、橘色桌燈、米色窗簾和咖啡色系木頭車廂。每節車廂都有獨特故事，建造於1926年至1949年間，其中最著名的3309號車廂正是英國偵探小說作家阿嘉莎‧克莉絲蒂在伊斯坦堡附近受困暴風雪時，獲得《東方快車謀殺案》靈感的地方。

廣告 廣告

東方快車的車廂各具特色，如餐車4141由傳奇藝術家雷內拉利克設計，展現閃耀奪目的裝飾藝術風格。這列列車曾經接待過王室成員、間諜和電影明星，穿梭於歐洲各大首都之間。臥鋪車廂3425有著特殊歷史，曾協助羅馬尼亞國王卡羅爾二世與情婦一起私奔。車上裝飾也各有故事，包括隱藏式抽屜、充滿歷史的牆板，甚至還有一顆迪斯可球。另外還有名為「觀景車廂」的藝術作品，是由法國知名藝術家JR所創作。

室內設計公司資深工作室總監Rachel Johnson表示，東方快車的設計主題包括鄉村、群山、森林以及湖泊。這些元素共同營造出獨特的旅行體驗。

目前，東方快車推出了史上首趟從巴黎到阿瑪菲海岸的路線，讓旅客能夠體驗經典義式風景與文化。這樣一趟奢華旅程的價格為31萬台幣，為旅客提供難忘的歐洲之旅體驗。

東方快車不僅是一種交通工具，更是一種文化象徵和歷史見證。從其精緻的內裝設計到每個車廂背後的故事，都展現了這列列車的非凡魅力。無論是對歷史感興趣的旅客，還是尋求奢華體驗的遊客，東方快車都能提供一段超越普通旅行的難忘經歷。

更多 TVBS 報導

平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚魂

美歐承諾烏「類北約」集體防禦 川普：終戰史上最接近

買新車可省3萬！ 川普鬆綁燃油車油耗標準 電動車銷售寒冬

黃金列車「日光詣」現身台北街頭 民眾驚呆！台鐵揭密

