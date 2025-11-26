「東方矽谷」檳城魅力增 海外置產詢問攀升

位在馬來西亞的檳城，入選2025亞洲十大旅遊勝地榜單，在半導體供應鏈、高科技園區與重大交通建設推動下，更有「東方矽谷」美名，吸引越來越多台灣有移居規劃或海外置產者關注，詢問度也持續升溫。

圖／TVBS

42歲，原本任職於台灣房仲業，阮先生今年帶著全家，在馬來西亞檳城展開新生活。

台灣買家阮先生：「因為地緣政治，我們考慮要去國外居住，那馬來西亞語言就相對通，然後馬來西亞裡面我們又選檳城，因為這邊華人多治安好。」

會選擇檳城，關鍵就在參加完台灣舉辦的說明會後，產生了信任感。

台灣買家阮先生：「拿督Lily她親自到台中的說明會，信任感就很強，對外國人來講有口碑的公司最重要。」

看好檳城發展，在地深耕47年房地產集團，打造北馬最大型商業綜合性發展項目-PICC。

台灣買家阮先生：「PICC就是檳城國際商業城，前面就先掛檳城兩個字，檳城不是隨便任何建案，你想掛就可以掛。」

房地產集團創辦人拿督斯里 許廷忠：「北馬我們大概有600萬的人口，做一個最大的商場，五星級的酒店、世界商業服務的辦公大樓，還有醫院，那麼我們配合政府之下，我相信東南區的PICC的發展，會在北馬是一個非常重要，一個地標式的發展，還有政府的高科技在這裡，LRT機場的方向，這些基本設施全部完成過後，會把整個檳城帶上另外一個高峰。」

被稱為東方矽谷的檳城，掌握全球5%半導體產值，同時迎來機場擴建與輕軌建設，其中PICC所在的東南區，更被視為檳城躍上國際的重要動能。相關說明會已在全台展開，吸引不少有意海外置產與移居的民眾關注。

