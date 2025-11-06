東方神起允浩出道22年新突破 加碼吐健康祕訣

允浩終於推出首張個人正規專輯《I-KNOW》 。SM Entertainment提供

東方神起成員允浩推出出道22年的個人首張正規專輯，新輯《I-KNOW》真實地融合了允浩身為藝人和普通人所理解的自己與其成長的過程故事，允浩也特別為了台灣粉絲捎來問候影像，感嘆：「這張專輯好像花費了我20年的時間！」足見此張專輯的意義非凡。

擔綱隊內主舞的允浩，對於能發行首張正規專輯覺得意義非凡。SM Entertainment提供

允浩久違地以solo身份回歸歌壇，他提到第一次好像都很激動，這張專輯從服役時開始企劃，是經過長時間的準備才完成的作品。並吐露自己曾是團體中歌唱部分最少的成員，如今歌唱範圍已經擴大到能以solo身份站在大眾面前，為了排解對舞台的難處和煩惱，花了很長時間才站穩腳跟，因為已經積累了經驗，現在才能笑著坦率地講述自身故事。

允浩在專輯中以兩個視角真實呈現自身故事。 SM Entertainment提供

專輯以「偽紀錄片」(fake & documentary)為概念，呈現外界視角中的藝人允浩（fake）和普通人允浩（documentary）的雙面向，每個主題以兩首歌曲分成fake和documentary的視角呈現，歌詞相互呼應，如此精細的設計不僅加深聽歌的樂趣也使聽眾能充分享受瑜鹵允浩多層次的音樂世界。

此次專輯由雙主打歌曲〈Stretch〉和〈Body Language〉組成，其中〈Body Language〉已搶先專輯公開；而〈Stretch〉是首以強烈電音為主的流行歌曲，吟唱式的歌聲與節奏形成鮮明對比，營造出獨特的緊張感。歌詞描述了允浩對「舞蹈與舞台」的內在情感與意義，並與〈Body Language〉形成呼應。〈Stretch〉的MV以〈Body Language〉的MV結尾畫面開場，通過穿插兩支MV畫面，立體化了超越現實與想像的敘事，深刻體現出本張專輯fake & documentary的世界觀。

允浩新輯邀請後輩偶像助陣。SM Entertainment提供

此次專輯收錄曲邀請到了i-dle成員Minnie與EXO成員KAI參與配唱，允浩表示Minnie的獨特嗓音中有著黑暗感，使歌曲感覺更高級，而且很會撒嬌的她還教了貓咪姿勢和蝴蝶結愛心的拍照姿勢；而通過此次合作發現KAI欲望很高、擁有魅力的美聲，因此特別交給對方一個很難的部分，KAI也堅持到最後，相信粉絲會感受到KAI在表演方面外的另一種魅力。

允浩趁著發行新輯，問候久違的台灣歌迷。SM Entertainment提供

此次也捎來問候影片的他，表示此張專輯為了將內心的與外在的故事分開說明，在敘事方面下了許多精力，造型上為了能突顯各風格做了許多嘗試，歌唱部分也用到很多音域，根據各個類型進行新的嘗試；他也分享了自己的健康管理祕訣，首先在早上進行空腹有氧運動，之後補充加有礦物質的溫熱鹽水，即便不是高強度，也會持之以恆地做運動；也提到每次來台灣演出時，粉絲總是熱情的迎接令他印象深刻；未來希望能去各個地區見更多的粉絲。允浩首張正規專輯《I-KNOW》已在台數位發行。



