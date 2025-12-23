東方禪韻×恬靜鄉村風 弧形溫潤原木重塑心靈居所，勇奪三項國際設計大獎！

編輯_吳念軒｜圖片暨資料提供_樺設室內裝修設計

在繁忙與喧囂中能讓人靜下心重拾內在平靜的居所，尤為真正的奢華。這間融合「東方人文禪意」與「鄉村風恬靜溫度」的居所，憑藉溫潤的木質語彙與柔和圓弧線條，打造出一處能禮佛、能生活、能療癒的心靈空間，真奢華的底蘊榮獲 2024 MUSE Design Award 銀獎、2024 美國 IDA Honorable Mention、以及 2024 iF Design Award Winner 三項國際肯定。

設計師以「木質與圓融」為概念主軸，從空間結構、材質選配到光影設計，處處體現柔和與平衡。整體以原木色調搭配橘紅磚地坪，將東方禪意與鄉村溫度完美融合。圓弧線條貫穿整屋，化解生硬邊角，使空間流動更自然、視覺更舒緩。燈光設計亦是關鍵靈魂，多處利用間接照明與光帶引導形成靜謐的層次感，除掌握實用性外，讓人一踏入家中便能感受柔光與木香交織的安心氛圍。

玄關：柔光迎人，開啟回家的儀式感

入門玄關透過玻璃磚牆結合木質鞋櫃，既遮擋視線又保有光線穿透。鞋櫃上方的檯面與間接照明設計，營造輕盈柔和的迎賓氛圍。地坪跳材質設計，延續公領域的橘紅磚語彙，不僅界定落塵區，也展現鄉村風的溫度感。實用與美學兼備，讓回家成為一場溫柔過渡。

玄關區的跳材質自然帶出落塵區。

客廳：圓弧之美，靜心流動

挑高客廳以圓弧造型天花與木紋貼皮背牆貫穿整體，延展視覺高度，同時預留掛字畫空間，與佛堂巧妙融合。大量間接照明與燈條設計營造溫潤層次，讓空間既莊嚴又平靜。落地窗旁的格柵櫃體結合光影變化，使整體更立體生動；無電視設計，讓生活的專注力回歸自身。

挑高的窗景與弧形天花延伸ㄒ展現屋型挑高的優勢，同時營造溫潤靜心的場域氛圍。

延伸下來的沙發背牆預留屋主蒐藏字畫的展示空間。

俐落的長几與字畫，與對坐的沙發及背牆形成互動，剔除電視的設計手法，讓客廳成為良好的互動空間。

樓梯：光影引路，流動無界

剔除原本水泥實牆樓梯改為鏤空穿透式設計，使光可自上層灑落，打破陰暗閉塞。階梯邊緣配置足緣燈帶，形成如引導般的柔和路徑，動線更具儀式感與實用性，猶如空間的情感連結。

虛與實相交的穿透式樓梯設計，讓光的流洩肆意串聯。

廚房與餐區：開放中島，連結家人情感

二樓以開放式廚房與中島為核心，結合原木家具與綠意窗景，展現明亮愜意的鄉村氛圍。機能收納（冰箱、電器櫃、儲物櫃）一應俱全，讓烹飪更自在順手。橘紅磚地坪延續視覺統一，讓空間更具溫度，電視巧妙融入其中，用餐之餘，家人情感交流更多茶餘飯後的話題。

電視巧妙地植入餐廳，茶餘飯後更有話題性。

佛堂設計讓生活與信仰自然結合。

廚房面對的綠意窗景，使光線更加通透。

書房：知性與靜心並存

預留為未來讀經班使用的書房，以弧形格柵書櫃結合間接照明，弱化大型量體的壓迫。窗邊臥榻提供彈性座位，亦可作為閱讀小憩之所。整體氛圍沉穩、安定，兼顧宗教意涵與人文雅趣，詮釋「心靜即是家的軸心」。

保留讀經班的收納需求，大型書櫃利用隔柵與弧形設計弱化大型櫃提的沉重感。

窗邊臥榻為平日屋主靜心淺讀之處，同為讀經班人數眾多時的預留空間。

設計師將此處的生活、信仰與心靈療癒融合為一體。圓弧象徵圓滿 ; 木石象徵本質 ; 光影象徵希望，三者相映成趣，讓居者在日常中修心，在空間中安住，更讓「家」回歸到最純粹的安定本質。

