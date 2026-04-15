東方精靈樂團關懷屏東榮家 美妙樂音傳遞溫暖
記者孫建屏／綜合報導
為豐富住民長輩的精神生活，營造溫馨歡樂的氛圍，屏東榮家昨（14）日邀請東方精靈樂團舉辦敬老音樂會，帶來多首膾炙人口的經典歌曲，包括《快樂的出航》、《可愛的玫瑰花》、《我相信》、《你是我的花朵》等，以美妙樂聲陪伴長輩度過一段難忘的午後時光。
為增進互動與參與感，活動中邀請長輩手持沙鈴、鈴鼓等輕巧樂器，隨著節奏一同律動，與表演者共享音樂的魅力。長輩們隨著旋律輕聲哼唱，現場宛如一場溫馨的音樂派對，百歲人瑞李爺爺更是精神奕奕，隨著音樂開懷合唱義大利名謠「薩塔露琪亞」，動人的旋律感染在場所有人，留下動人的畫面。
屏東榮家表示，東方精靈樂團成立於2018年，由視障二胡演奏家曾宜臻領軍，長期致力於培育新一代視障音樂人才，透過音樂打破身心限制與社會隔閡，開創屬於自己的精采人生。樂團成員各自擁有不同的人生歷程，卻共同以音樂為橋梁，傳遞堅韌與希望的力量。
屏東榮家指出，東方精靈樂團的精采演出，用音樂跨越隔閡，不僅帶來高品質的音樂饗宴，更讓住民長輩感受到生命的熱情與正向能量。榮家也將持續規劃多元藝文活動，豐富長輩生活，在充滿關懷與陪伴的環境中，安享幸福晚年。
東方精靈樂團的精采演出及美妙樂聲，陪伴長輩度過一段難忘的午後時光。（屏東榮家提供）
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