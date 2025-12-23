東方細節與美式復古的碰撞 就是COACH x CLOT聯名系列

COACH x CLOT聯名系列帶有兩個品牌極高的辨識度。（COACH提供）

當紐約街頭的率性遇上東方的創意視野，會擦出什麼火花？COACH宣布與陳冠希主理的潮流品牌CLOT展開重磅聯名。此番合作不僅是兩大品牌的對話，更是一場專為新世代打造的玩趣實穿實驗。

Brooklyn單肩手袋。NT$14,800（COACH提供）

.經典Signature丹寧小掛包。NT$8,500（COACH提供）

聯名系列在設計展現十足誠意，將COACH經典的皮革、丹寧材質，與CLOT標誌性的紅色調巧妙結合了中式盤扣及絲綢印花。最為人熟知的Tabby與Brooklyn手袋，特別換上了融合雙方Logo的馬車造型吊牌，低調中帶有極高的辨識度。而在日常穿搭必備的T恤與衛衣上，則運用了CLOT代表性的紅色調與COACH的精湛刺繡工藝，展現出前衛且不失溫度的匠心。

廣告 廣告

嵌花休閒連帽衫。NT$15,400（COACH提供）

丹寧絎縫結飾外套。NT$16,700（COACH提供）

凝凝熊貓造型掛飾。NT$6,800（COACH提供）

餃子造型掛飾。NT$3,200（COACH提供）

主題掛飾組。NT$6,800（COACH提供）

除了服飾，更充滿驚喜的是在小小的細節之處：特別打造的超萌餃子掛飾與CLOT熊貓吉祥物「凝凝」，為整體風格注入活潑靈魂。COACH執行創意總監Stuart Vevers即表示「這次的合作更像是兩個品牌間展開的一場真摯的對話」。

更多鏡週刊報導

ISSEY MIYAKE與ASICS聯名鞋款 從壁虎腳掌結構與運動員肌貼找靈感

想要過節別忘了換雙鞋 鬼塚虎環保節慶系列限定款來嚕

Dolce&Gabbana的冰雪奇緣 用2025 Holiday系列讓你成為閃亮女孩