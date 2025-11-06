東方羅密歐與茱麗葉 明華園《界牌關傳說》重返「戲巢」台南開跑（影音）

孫翠鳳(右)與第三代新星陳昭婷(飾屠爐公主)對演。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「這是歌仔戲百年最浪漫的愛情！」由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國創作的經典劇作《界牌關傳說》，今年9月在國家戲劇院首演即完售爆棚、掌聲不斷，被譽為東方版《羅密歐與茱麗葉》。這齣經典大戲將於11月8日至9日回到明華園的發源地—台南文化中心，展開全台巡演第一站。

《界牌關傳說》精彩表演。(記者洪瑞琴攝)

明華園國寶級台柱孫翠鳳表示，選擇台南開跑意義非凡。「這裡是『戲巢』，台南人從小看到大，代代陪我們一起成長。」她笑說，與年輕一代同台飆戲內心既感動又熱血，「看到學徒能打敗我，更開心！」她還甜蜜地開玩笑說：「如果台南票房不佳，要找團長陳勝國囉！代表他行銷做不好。」

明華園國寶級台柱孫翠鳳帶領的學徒青出於藍。(記者洪瑞琴攝)

首席編導陳勝國表示，《界牌關傳說》原是展現武生功架的傳統劇目，他從小演到大，卻始終思考「這樣的故事能帶給現代人什麼省思？」於是他跳脫傳統，以現代視角重構人物。劇中羅通不再是負心漢，而是信守承諾、赴死無悔的大丈夫；屠爐公主也不再刁蠻，而是願為愛犧牲的貞烈女子。故事隨四季流轉，在界牌關展開，最終以生死盟約寫下一段淒美傳說。

明華園今日在台南文化中心熱鬧宣傳，邀請大家來看戲。(記者洪瑞琴攝)

這齣自1993年於世界戲劇節首演後享譽國際的經典之作，經過30餘年淬鍊，2025全新版將全數設計翻新，由明華園第3代藝術家族接棒主演，展現青春能量與世代傳承。

製作人陳昭賢表示，「這不只是重演，而是一場重新呼吸的翻新」，跳脫傳統「盤腸大戰」劇情，轉化為跨越國仇與命運的愛情悲劇。明華園走過96年，希望經典能與時代共鳴，不少昔日在台下看戲的觀眾孩子，如今是上台演出要角，讓新世代演員用自己的節奏與情感，重新詮釋愛與承諾的意義。

《界牌關傳說》精采表演。(記者洪瑞琴攝)

全劇以春、夏、秋、冬為篇章，詩意鋪陳羅通與屠爐公主的愛情悲劇。由孫翠鳳領銜，愛徒李郁真接棒傳承，並攜手第3代新星陳昭婷(飾屠爐公主)、陳子豪、翁妙樺、晨翎、陳昕宇、陳靖瑋等明華園精銳同台飆戲。

《界牌關傳說》巡演首站，地點在台南文化中心，時間為11月8日19:30、11月9日14:30。

台上精采打鬥，台下武場演奏一樣精采熱鬧。(記者洪瑞琴攝)

