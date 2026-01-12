東方美學拼布聯展 花蓮縣客家文化館熱絡開幕

▲「拼湊時代布角，縫合客家故事」東方美學拼布聯展，由花蓮子弟、資深拼布藝術家劉佩蕾老師策劃，率領其來自全台的十八位優秀弟子共同展出。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】由花蓮縣政府主辦，財團法人東海岸文教基金會承辦的「拼湊時代布角，縫合客家故事」東方美學拼布聯展，昨(11)日於花蓮縣客家文化會館熱絡開幕。本次展覽由花蓮子弟、資深拼布藝術家劉佩蕾老師策劃，率領其來自全台的十八位優秀弟子共同展出，其中包含八位深具文化情懷的客家女兒，以細膩的針線與創意，共同詮釋東方美學的深厚底蘊。

縣長徐榛蔚非常重視在地客家藝術的傳承，希冀更多的藝術家與工藝師們共同推廣，讓藝術生活化，豐富繽紛我們的日常生活。客家事務處潘乾鑑處長表示，這次展覽的主題體現了客家文化惜物、惜福及創新的精神。一針一線，縫的不只是美學，更是客家人珍惜物命、傳承故事的心意，藝術家們將客家元素融入當代創作，讓世界看見客家文化的柔軟與韌性。誠摯邀請大家來感受這份「布」一樣的客家情！

本次展品陣容堅強，多件作品曾於國際賽事中屢獲大獎，彰顯臺灣拼布藝術的國際水準。其中，劉佩蕾老師的作品〈五福臨門〉榮獲2025年臺灣松煙拼布競賽袋物組第一名；客家女兒邱月然老師的〈喜柿連連〉奪得同屆競賽傳統手縫類第一名；此外，謝金枝老師於去年10月，也曾在客家事務處辦理的客家產業暨技藝博覽會中展出她的精彩創作，作品不僅具備跨域溝通的感染力，更保存了客家文化底蘊，展現了推動產業創新與美學推廣的傑出貢獻。

昨日開幕儀式與會貴賓包括客家委員會委員葉仁基、議員笛布斯．顗賚、林則葹、立委傅崐萁服務處主任邱惠敏、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣政府北區服務中心副主任邱增良、花蓮市公所秘書蘇浩然、東海岸文教基金會董事長沈廷憲、花蓮縣客屬會花蓮市分會會長葉經華及藝文界人士等共襄盛舉。

此次展覽檔期自即日起至2月23日於花蓮縣客家文化會館展出（吉安鄉中正路二段60號），誠摯邀請民眾前來，感受一針一線中所蘊含的東方哲思與客家風華。更多客家藝文相關資訊，敬請持續關注臉書粉絲專頁「花蓮縣政府客家事務處」。