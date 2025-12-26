「東方起司」可以多吃？醫師：非健康食品 2原則避免毒素下肚

豆腐乳又稱為東方起司，經發酵更容易被人體吸收。圖／翻攝自彰化縣衛生局

豆腐乳又稱腐乳，為一種透過「毛黴菌」或「根黴菌」發酵而成的豆製品，因其蛋白質較容易消化，能產生一般植物性食物較少的維生素B12，同時有助於抗氧化，又被譽為「東方起司」；不過近期網傳「豆腐乳高蛋白、低脂肪、營養豐富」，建議中老年人加以食用、擁有諸多好處，對此專家強調其並非健康食品。

豆腐乳被譽為「東方起司」！經發酵更容易被人體吸收

營養醫學專家劉博仁指出，豆腐乳經過發酵，營養結構產生變化，當大豆蛋白被分解成小分子的胜肽與胺基酸，對於消化系統不好者而言，比直接食用黃豆好消化許多，另外豆腐乳在發酵過程中會產生一般植物性食物很少含有的「維生素B12」，且發酵讓「大豆異黃酮」活性更強，有助於抗氧化。

豆腐乳雖營養，專家示警「非健康食品」

不過近期網傳一段影片，指出豆腐乳高蛋白、低脂肪、營養豐富、含有好菌，建議中老年人食用、好處多，不過台灣事實查核中心指出，事實上「豆腐乳鈉含量過高」，一塊約10至15克，一般人一次吃1至2克就已經很多，並非健康食品，且若想要從中攝取優質蛋白質、維生素B12等營養素，豆腐、豆漿、牛奶、瘦肉、雞蛋等食材即可攝取。

至於消費者可能考量長輩牙口、味覺退化問題，同時搭配重口味的豆腐乳可以刺激食慾，郵政醫院營養師黃淑惠表示，營養是來自搭配一起食用的食物，並非是來自豆腐乳本身，若因此增加攝取，有些本末倒置。

專家指出，若想要攝取優質蛋白質、維生素B12等營養素，豆腐、豆漿、牛奶、瘦肉、雞蛋等食材即可攝取。示意圖／photoac

豆腐乳製作過程「長毛」好可怕？醫師揭真相

然而許多人見豆腐乳製作過程長滿「毛」聯想到發霉和毒素，引起擔憂，劉博仁表示，正規豆腐乳製作過程，使用的是經過篩選、純化的「毛黴菌」，是安全的菌種，專門用來分解蛋白質，讓質地軟糯；針對「黃麴毒素風險」，主要受原料受污染或雜菌污染所致。

至於前陣子流行居家「自製霉豆腐」，劉博仁指出，由於家中環境充滿雜菌，難以控制長出來的是好菌，抑或是毒菌，因此不建議自行處理，建議選擇具嚴格菌種篩選與品管的工業化生產大廠牌購買，避免購買來路不明、沒有標示的散裝品；提醒豆腐乳雖然營養豐富，但鈉含量極高，應適量食用。



