東方醫學稱「上醫治未病」 亞洲虹膜學之父羅大恩醫師指出 現代臨床鞏膜學已經做到了

「台灣國際虹膜學學會」創會理事長羅大恩醫師，自2007年積極投入「臨床虹膜學」及「臨床鞏膜學」的臨床研究比對。至今已經累積上萬的虹膜鞏膜個案和臨床數據的比對研究，成果屢次發表在國際醫學期刊上，引起全球醫界高度重

視。

羅大恩醫師因為研究的結論，和2008年美國哈佛

大學Framingham’s 的醫學研究完全一致～超過

1,000,000個臨床個案，追蹤超過60年的臨床追蹤，導出心血管阻塞的風險公式，震驚預防醫學界。羅大恩醫師於2009年首次國際公開發表～虹膜的老化孤可預測心血管阻塞的風險，並於2016年取得發明專利。近年來羅大恩醫師把「臨床虹膜學」用現代科學研究方法，證明其真實性以及臨床的實用性，並且在歐洲的「自然醫學」及美國的「整體醫學」掀起一陣風潮，在現代的實證醫學佔有一席之地。並且證明「臨床虹膜學」可應用在「預防醫學」，尤其在預測疾病風險的

健康評估上，極具價值。所以有「亞洲虹膜學之父」及「台灣虹膜學之父」的雅稱。

近期羅大恩醫師更於「台灣國際醫療科技展」發表演說，將收集2019年 ^ 2024年期間數百個案例，做「臨床虹膜學」以及「臨床鞏膜學」在心電圖診斷的研究比對，更加證明長期的臨床經驗是正確。羅大恩醫師特別指出，「臨床虹膜學」以及「臨床鞏膜學」，在臨床疾病被診斷出來之前，就看出毒素阻塞的風險，可以做為臨床早期診斷的預警工具。所以不僅在「預防醫學」極具價值，也可應用在「亞健康時期」照顧健康的重要評估方法。

另外，根據將近20年的研究比對以及臨床經驗，也將陸續發表了，以享醫界尤其是預防醫學方面。