東方風能船隊再升級！攜手挪威知名船廠造大型海纜船…預計2027年交船

記者吳泊萱／台中報導

東方風能與挪威知名造船廠Westcon簽署大型海纜船建造合約，預計2027年第一季交船。（圖／東方風能提供）

東方風能與挪威知名造船廠Westcon正式簽署一艘大型海纜船建造合約，預計將於2027年第一季交船，而這艘大型海纜船長130公尺、寬28公尺，將成為東方風能旗下噸位及作業能力最大的海纜施工船舶。

東方風能表示，本次佈纜船舶的建造決策，主要考量公司既有大型海纜安裝船「東方海威（Orient Adventurer）」近期已獲挪威業主 DeepOcean正式確認，將其合約保租期延長至2028年底，並同時保留延長至2031年底的選擇權。合約船期延長意味著東方風能能夠穩定發展，且有高度可預期性的能見度，也是船隊擴充規劃的重要基礎。

歷經長期協商，東方風能成功與Westcon造船廠取得具備國際競爭力的造船報價，並就交船期及船舶規格達成共識，確保本次投資具備高度成本效益。

東方風能執行長表示，本次建造大型海纜施工船的決策，是在東方海威獲得合約展延以及公司已取得2028年亞洲海纜項目合約等多重因素下推動的結果。期許第二艘大型海纜施工船加入船隊，能為公司發展奠定更穩固的基礎。

目前東方動能旗下有大型海纜施工船、重型工程支援船、探勘船、運輸駁船、多功能錨船各1艘及2艘拖船、7艘人員運輸船，共計14艘船舶。

在建造計畫正式啟動後，東方風能未來船隊的施工與營運規模將持續擴大。整體船隊配置將涵蓋2艘專業大型海纜施工船、2艘重型工程支援船、3艘運維住宿船、1艘探勘船、2艘拖船、7艘人員運輸船、1艘運輸駁船，以及1艘近期新購入的多功能錨船，進一步完善公司在高階海事工程領域的整體服務能力，船隊規模也將躍升至國際級水準。

而這次與東方風能合作的Westcon造船廠成立於1963年，是挪威歷史悠久且具代表性的造船集團之一，在挪威沿岸設有4座造船廠，長期專注於高規格工程船與離岸產業船舶建造，擁有豐富的國際工程船設計與建造實績，為本次合作提供重要的技術與品質保障。

