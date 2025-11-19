「東方風能」上市即破發殺逾10% 隔日微幅走揚

台北市 / 綜合報導

離岸海事船舶營運商「東方風能」，昨（18）日掛牌上市後，股價隨著大盤走弱而破發，終場以150元作收，重挫超過10%。如果以168元的掛牌價計算，18日持有一張股票，恐怕要承擔1.75萬元的虧損。所幸一天後，東方風能微幅走揚，上漲超過3%，股價來到155元，投資人的損失縮小。專家指出，受到能源類股近期利空雜音，加上台股整體疲弱，導致相關類股難以有所漲幅，未來它是否持續穩步走揚，還要觀察能源族群的龍頭股，能不能帶頭上攻。

大船在海上緩緩行駛，離岸海事船舶營運商東方風能，以離岸風場的建設與運營維護為主業，近期順利上市，引發投資人關注，然而上市的第一天，卻遇到空頭巨浪，主持人(2025.11.18)說：「三，二，一，請擊鼓。」

18日一開盤，股價就破發，即便股價止跌，先前中籤的投資人，還是心急，投顧公司副總容逸燊說：「因為森崴能源不堪鉅額的虧損，所以在離岸風電部分，也造成這樣類股的下挫，加上昨天(週二)大盤氣氛比較不好，所以並沒有上市之後，這樣一個推升的蜜月行情。」

大盤表現疲弱，加上能源類股利空雜音，導致東方風能股價，難以出現明顯漲勢，投顧公司副總容逸燊說：「那現在股價已經急速拉回之後，昨天(週二)爆出一個比較大的量能，後續持續注意，昨天(週二)的低點是不是可以，有一個守住的狀況，昨天(週二)在上市第一天，就呈現大幅度跳空往下，那我覺得市場的賣壓也宣洩了。」

專家分析，接下來能源族群的龍頭股，像是森崴能源能不能止穩，以及華城在未來處置出關後，資金是否輪動回風電儲能族群，成為東方風能，是否能夠反彈的關鍵，提醒投資人留意市場動向審慎布局。

