東明路騎樓高低落差大 市府實勘後擬改善

東明路騎樓高低落差大，民眾行走不便。（記者李瓊慧攝）

▲東明路騎樓高低落差大，民眾行走不便。（記者李瓊慧攝）

基隆市東明路騎樓高低不平問題，長期困擾在地居民與行人通行安全。市議員韓世昱日前邀集基隆市政府都市發展處、禮儀里里長郭金德及禮東里里長賴興泉，共同前往東明路兩側進行現地會勘，勘查範圍涵蓋東明路一八九號至東明路九巷口路段，針對騎樓及巷口存在明顯高低落差情形，研議具體改善方案。

市議員韓世昱指出，東明路為仁愛區重要生活動線，沿線商家林立、人流頻繁，騎樓高低不一，不僅影響行人通行順暢，更對長者、孩童及行動不便者造成潛在危險，過去屢有民眾反映，卻遲未獲得全面改善。此次會勘即是希望透過市府與地方里長的共同協調，讓改善計畫能夠一次到位，真正解決多年的問題。

廣告 廣告

經實地勘查後，市府都發處表示，已了解東明路沿線騎樓落差問題的迫切性，並同意將該路段納入年度騎樓順平改善計畫，後續將依相關程序辦理設計與施工，期盼有效改善騎樓高低不平狀況，提升行人通行的安全與舒適度。對此，韓世昱感謝都發處正面回應地方需求，讓居民長久以來的期待終於露出曙光。

韓世昱議員也把握會勘機會，進一步向市府爭取信一路及仁一路、亦即田寮河兩側騎樓的全面順平。他強調，該區域不僅是基隆市重要觀光廊道，也是市民日常運動休閒、散步慢跑的必經路線，騎樓及人行空間的安全與平整，直接關係到城市形象與市民生活品質。

韓世昱當場建議，市府應以前瞻角度進行整體規畫，將信一路、仁一路騎樓順平工程納入明年度計畫中，一併改善，避免零星修補造成不便。對此，都發處亦當場表示認同，並同意錄案，將配合辦理相關作業。

韓世昱表示，騎樓順平看似基礎工程，卻是打造友善行人環境的重要關鍵，未來將持續監督市府進度，確保工程如期如質完成，讓基隆市的行人空間更加安全、便利，也朝向宜居城市目標穩健邁進。