東昕生醫KOC平台將拓展至20多國 齊聚千人打破世界紀錄

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記者 陳聖偉 / 報導

2026年6月6日，東昕生醫於台北舉辦「打破世界紀錄」與「IRB科學實驗」記者會，線上線下貴賓及媒體齊聚千人共同見證，當天順利圓滿挑戰成功，並獲得世界紀錄協會頒發2026東昕生醫「國際視力30分鐘挑戰賽」證書，現今全球擁有各種世界紀錄，每份紀錄都代表著獨特成就與榮耀，東昕生醫很榮幸能夠代表台灣品牌被世界看見。

齊聚千人共同見證國際視力30分鐘挑戰賽。圖/東昕生醫提供

洪瑞昕醫師表示，東昕不只提供產品，更是以專業嚴謹精神，走向可驗證性產品的發展方向。

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本次活動中，沈仁翔眼科院長也同步分享台灣醫大IRB科學實驗階段性成果，透過多項專業儀器，蒐集受測者於不同時間點的客觀數據，此類研究也反映保健產業逐步朝向重視科學研究與數據分析的發展方向。

沈仁翔眼科院長分享台灣醫大IRB科學實驗。圖/東昕生醫提供

活動最大亮點，現場千位參與者依照流程檢測視力，並在30分鐘內完成挑戰，創下世界紀錄協會「30分鐘測視力人數最多」世界紀錄。

深受百萬家庭觀眾喜愛的知名網紅-那對夫妻Nico&Kim 也到場共同見證，隨著正式宣布結果，東昕生醫成功打破世界紀錄，現場每一位參與者，都成為代表台灣創下紀錄的見證人。

深受百萬家庭觀眾喜愛-那對夫妻Nico&Kim 也到場共同見證。圖/東昕生醫提供

東昕生醫也宣布下一階段全球布局，將再拓展至20多個國家。蔡松霖執行長指出，這場活動代表東昕生醫成立5年的發展里程碑。林鴻文營運長也表示，東昕生醫將持續以可複製流程，推動品牌拓展全球市場。

不同於傳統高額加盟費模式，東昕生醫自2021年創新採取KOC品牌大使平台機制，主打簡單加入全球連結分享的參與機制，讓一般消費者也能透過社群分享、產品體驗與品牌推廣，參與各國健康產業合作方式。

更重要的是，台灣將成為東昕生醫全球KOC平台的啟動核心。未來全球20多個國家的KOC品牌大使，將以台灣作為進駐國際第一站，承接國際市場的啟動、培訓與複製，台灣KOC品牌大使也將成為此平台發展的重要參與者。

從IRB科學實驗到打破世界紀錄與到全球拓展規劃，東昕生醫正以台灣品牌之姿，開啟全球KOC分享的新發展。