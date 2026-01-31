東森委託雨晴民調 侯友宜施政滿意度達64.8%

民調中侯友宜施政滿意度破六成，接班人勢必要能承接侯友宜的民意基礎。（圖／東森新聞）





針對新北市選戰，《EBC東森新聞》委託雨晴公司的民調出爐，若是「三腳督」，李四川與蘇巧慧的支持率在誤差範圍內，勝負在咫尺之間，若藍白能共推李四川，才能勝過蘇巧慧。但藍營派誰? 以及藍白怎麼合? 新北市長侯友宜將是關鍵， 因為這份民調中，侯友宜施政滿意度破六成，接班人勢必要能承接侯友宜的民意基礎。

新北市長侯友宜：「我們新北市有這麼好的立委，值得市長在這裡，道一句感謝，未來孟楷立委，一定會更上一層樓。」

廣告 廣告

新北立委洪孟楷服務處喬遷，侯市長當貴賓，分享選舉經驗談，侯友宜為新北市民拚好日子，新北人很有感！

新北市長侯友宜：「我們都在說，我們的戰警隊（鐵粉）都無怨無悔。」

侯友宜的意見，將會成為左右2026選戰的關鍵，原因就在他卸任的倒數時刻。

《EBC東森新聞》委託雨晴公司的民調出爐，侯友宜施政滿意度破六成，達到百分之64.8，若以選區細看，不只所有市議員選區滿意度超過5成，在五股、泰山，還有林口滿意度比例高達8成7，也因此，未來不管誰接棒侯友宜，勢必得在侯的民意基礎上，想盡辦法承接。

立委洪孟楷：「無論藍白合，以及後續的縣市長的選戰，都應該要跟現任的市長來做一個最好的搭配。」

藍白無論誰出線，侯是左右選戰的關鍵因素之一，事實上，《EBC東森新聞》委託雨晴的新北市長民調中，若是藍白未整合，形成三角督的狀況，李四川支持率是百分之32.3，蘇巧慧則是30.5，兩人差距在誤差範圍內，勝負在咫尺之間，如果藍白共推李四川，將可大贏蘇巧慧8個百分點。但若是藍白由黃國昌出線，則會讓蘇巧慧大贏 13.5個百分點。

立委蘇巧慧：「很快我們也會推出各項政見，希望能夠爭取更多市民的認同。」

國民黨發言人江怡臻：「藍白對決綠的蘇巧慧是大勝，我們都希望能夠盡速的整合協調最強人選。」

言下之意，國民黨絕對不希望三角督狀況發生。但藍營推派誰，藍白又如何整合，重點仍在，如何延續侯市長累積的市政成績，侯友宜會如何支持接班人，他的態度是左右2026新北戰場中，關鍵中的關鍵。

更多東森新聞報導

會務異常運作！內政部解散5社會團體

台中凌晨2幼童離世 盧秀燕不捨：別轉述未被證實內容

藍營拚台中市長2次協調 江啟臣楊瓊瓔：時間待通知

