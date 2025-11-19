東森幼幼基金會 走訪東北角4所偏鄉小學

吉慶國小師生們熱情迎接幼幼基金會和慈善夥伴婕樂纖－維科生技董事長呂世博及團隊。（圖／東森新聞）





不畏東北季風來襲，冒著冷冽風雨，幼幼基金會帶著熱情再出發，沿著基隆河向東，一天走訪東北角靠海、靠山的4所偏鄉小學。這些學校多半位在山海交界、交通不便的地區，加上人口外移，使得教育資源稀少、孩子的學習機會往往比城市更有限。

吉慶國小孩子們用陶笛演奏《高山青》。（圖／東森新聞）

在吉慶國小，孩子的熱鬧鼓聲迎接幼幼基金會團隊的每個人。這裡有10個國小班級、2個幼兒園班級，共193位學生，其中將近一半來自弱勢家庭。老師們用著有限的資源，陪孩子學陶笛、直笛、打擊樂、烏克麗麗。孩子因為想練樂器，而更努力完成作業，偏鄉孩子的專注與純真，悄悄注入每個人的心。

廣告 廣告

吉慶國小的學童學陶笛、直笛、打擊樂、烏克麗麗。（圖／東森新聞）

到了位於山區的瑞亭國小，偏鄉的限制更明顯。地理位置不便、人口外移嚴重，僅剩37位學生，弱勢比例約一半。孩子們參加太平鼓、心鼓社團，但鼓面破損、器材老舊，是學校一直無力改善的困境。在資源較城市匱乏的情況下，每一件完好的器材，都是孩子能安全學習的重要基礎。

瑞柑國小以校內的兩座生態溼地為發想，推動教育實驗課程，校園三寶青蛙、蝴蝶、螢火蟲，成為孩子探索自然的夥伴。學校共有65位國小學生與13位幼兒園孩子，弱勢比例高達七至八成。老師們用心打造「自然教室」，並努力維持國樂社團運作。課後班的孩子們也受到細心照顧，由於三年級學生學習進度差異明顯，老師將班級再拆成兩組，只為讓每位孩子都能穩穩跟上學習步伐。

瓜山國小放學時，孩子們在禮堂井然有序地集合。唯一的小六生身高已逼近170公分。（圖／東森新聞）

沿著蜿蜒山路，我們穿過九份老街，來到擁有百年歷史的瓜山國小。這裡曾因礦業興盛而有兩千名學生，如今包括幼兒園學童只剩30位，許多孩子來自單親、寄養或隔代家庭。偏鄉的現實是，家庭無法給孩子足夠陪伴，因此學校盡可能安排課後班與多元社團，讓孩子至少在放學後有一個安心的地方。

幼幼基金會董事長孫嘉蕊表示，孩子哪裡有需要，我們就往哪裡去。偏鄉距離城市很遠，但孩子的心願離我們並不遠。這一天的走訪，我們更確定，偏鄉的困難不是孩子不足，而是資源不足；不是老師不努力，而是支持不夠多。

慈善夥伴婕樂纖，維科生技董事長呂世博及其團隊，跟著幼幼基金會的腳步，一起走進偏鄉校園，將愛帶給孩子。呂董事長多年來致力於生技產業創新與公益，長期關注偏鄉教育與弱勢孩童的發展。他表示，偏鄉家庭多為低收入戶，學校經費有限，許多設備老舊無法更新，因此希望透過資助，讓孩子看見更多可能，感受社會的溫暖與支持。

呂董事長也強調他的創業理念，「成長、創新、永續」，消費者與社會的多方共好。同時以「取之於社會，用之於社會」為核心精神，持續參與各項公益活動。

幼幼基金會董事長孫嘉蕊和慈善夥伴婕樂纖－維科生技董事長呂世博合影。（圖／東森新聞）

呂董事長表示，這次跟著東森幼幼基金會走訪小學，更加確信幼幼基金會非常用心在幫助偏鄉小學以及各類弱勢團體與個體戶。他們主動發掘需要幫助的人，而不是被動等待，並展現新聞從業人員特有的效率與執行力，將社會與企業的愛心快速、有效地落實到孩子手中。幼幼基金會值得大家更多的支持。

從樂器、社團到課後陪伴，每一項需求都是孩子未來的養分。我們願意持續成為偏鄉的後盾，替學校減輕壓力，讓孩子安心追夢、勇敢長大。願這份支持，陪著偏鄉孩子走更長的路，讓夢想在山海之間繼續發亮。

點這裡捐助>>支持偏鄉助學

更多東森新聞報導

盼災民安心入睡 希望義工團送400床組進光復

愛心湧入趕工修繕 光復鄉唯一公益課輔班重新開幕

攜手東森幼幼基金會！特攻邀偏鄉籃球隊觀賽 鼓勵小球員勇敢追夢

