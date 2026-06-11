東森幼幼電影院開幕 國民阿嬤陪偏鄉孩童觀影

東森幼幼電影院正式開幕！濂洞國小、鼻頭國小、瓜山國小、瑞柑國小四校上百位學童，以及各界強力助手，金馬影后陳淑芳、金鐘導演舒夢蘭以及東森幼幼基金會的大家一同共襄盛舉！（圖／東森新聞）





東森幼幼電影院正式開幕！金馬影后陳淑芳、東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊與上百位偏鄉學童一起共襄盛舉！（圖／東森新聞）

新北市偏鄉孩童若想看一場電影，往往必須長途跋涉至台北市或基隆市，交通相當不便。為了讓孩子不被城鄉資源限制未來的可能性，東森幼幼基金會決定在新北市瑞芳區瓜山國小，將原本的活動中心空間，打造成「東森幼幼電影院」。

東森幼幼電影院開幕！影后回鄉與百童歡慶

日前（8日）開幕典禮盛大登場，瓜山國小校長沈美慧熱情迎賓，現場更邀請到東森幼幼基金會愛心大使、同時也是在地瑞芳人的金馬影后陳淑芳、金鐘導演舒夢蘭、東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊與執行長黃慧婷等人共襄盛舉，以及來自瑞芳區濂洞國小、鼻頭國小、瓜山國小、瑞柑國小共上百位偏鄉學童齊聚，共同見證這座屬於孩子們的「新天堂樂園」正式誕生。

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活動當天在瓜山國小學生整齊劃一，震撼人心的太鼓表演中拉開序幕。隨後，各界長官共同進行點燈揭牌儀式，當銀幕亮起的那一刻，不僅正式點亮了全新公益電影院，也同步照亮了偏鄉孩子的電影夢。

為了給孩子滿滿的觀影儀式感，基金會貼心準備了專屬電影票、香噴噴的爆米花與汽水，讓許多第一次進電影院的孩子雀躍不已，紛紛興奮直呼「感覺很特別！」連協助活動進行的瓜山國小學生，也自信滿滿地表示自己能為學校活動盡一份力，感到非常驕傲。

東森幼幼電影院的第一部首映片，特別挑選了由金鐘導演舒夢蘭歷時15年拍攝，也是台灣首部跨越南北極的生態電影《守護我們的星球》。長達近兩個小時的紀錄片，台下孩子們看得目不轉睛。

舒夢蘭感動地表示：「我很感動的是，這些生命感動了我，所以我今天就帶著這部電影，我希望感動現場所有的生命，因為我們真的就是一家，然後不管是人、不管是北極熊、不管是企鵝，這就是我們共同的家園，這就是我們共擔的未來。」

金馬影后陳淑芳力挺 初體驗台下吃爆米花

國民阿嬤陳淑芳，儘管演了數十年的戲，拿過金馬獎終身成就獎，但這卻是她第一次坐在台下，一邊吃爆米花一邊看電影。

陳淑芳也大方分享自己童年學習舞蹈與戲劇的經驗，鼓勵孩子們勇敢開發潛能、成為獨一無二的自己，並在欣賞完電影後感性表示：「孩子們，你們真的有福耶，有東森電視台拍出這種很漂亮的電影讓你們來看。不要說誰，就說我好了，我都80多歲了，我今天第一次看到這個電影，非常非常感動，我要跟導演學習，就是希望你們也跟著大人學習，能夠保護地球，將來跟你們的後輩也一樣要鼓勵他們。」

打造偏鄉新天堂樂園 為孩子種下夢想種子

東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊分享，正如義大利經典電影《新天堂樂園》中，電影成為孩子的重要養分，期盼這裡能成為東北角拓展更多可能的嶄新起點。

東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊：「這裡幫你們準備了一個電影院，以後呢你們還有電影票，假如你們想看電影的時候，可以跟瓜山國小訂票，校長、老師會帶你們來這邊看電影，然後我們就可以讓你們儀式滿滿，有更多的快樂，然後最重要的是有更多的學習。」

東森幼幼基金會執行長黃慧婷則特別向社會各界表達感謝：「謝謝東森幼幼基金會的捐款人，也謝謝你們的善款讓偏鄉孩子多了一場電影可以看，也讓他們多了多元學習的機會。」東森幼幼基金會期盼透過這座充滿溫暖的電影院，用愛跨越城鄉距離，在孩子心中種下夢想的種子，成為偏鄉孩童探索世界的全新起點。

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