東森深度周報／三十而立太困難 年輕人不婚 不生 不離巢

台灣物價與房價持續高漲，年輕世代成家壓力同步攀升，三十而立的傳統期待逐漸鬆動。不婚、不生、工作不穩定已成普遍現象。儘管常被外界質疑「30歲還沒有大人樣」，但越來越多年輕人選擇把錢花在提升生活品質上，只追求舒服自在，對未來則不敢多想。

不少民眾坦言，30歲買房根本奢望，甚至有民眾形容自己是不上不下的中間世代，買房遙不可及。也有人認為，成家或買房已不再是人生必選項，活得自在才最重要。

睜開眼就得付出成本的物價、房價與生活費，讓許多人的成家夢被迫延後或乾脆放棄。37歲的何先生熱愛旅遊，不論是純白雪景滑雪或在沙灘放空，一個人也能享受生活。大學畢業後他住在父母家省下房租，坦言薪水有限，還想安排健身、旅行、相機維修與偶爾按摩，買房早就不在選項內。

人力銀行分析指出，在房價動輒一千多萬元起跳的情況下，30歲年輕人即便收入不差，扣掉房貸後能運用的生活費也所剩無幾；若家中允許，許多人選擇住在父母家反而更實際。

傳統的三十而立強調擁有穩定工作、能養家與婚育，但現代30歲已不再被視為人生里程碑。根據台灣社會變遷基礎調查，31至40歲族群中，有43.2％仍住在父母家，已經買房的僅約25％。

台大國發所副教授辛炳隆指出，許多年輕人剛進社會滿腔熱血，但進入職場後發現現實落差巨大，即便努力也未必換得高薪，導致對未來沒有盼望，進而對人生選擇變得消極。

民眾感嘆「我們40歲是爸媽那一代的30歲」，生活壓力讓步調被迫延後；還有人表示，三十歲還想當巨嬰，就因為在台北生存並不容易。何先生則說，薪水能完全花在自己身上很不錯，單身久了也不太想迎合別人，交友態度偏向佛系，並非不羨慕別人的家庭生活，而是認為沒有一定要。

躺平風潮也反映在婚戀市場。內政部統計顯示，適婚年齡25至34歲的單身率高達62％，推升生育率持續探底。今年前十個月新生兒僅9萬839人，比去年少了1.8萬人，被視為國安警訊。長輩口中的大人樣已不再是現代標準。人力銀行觀察，這世代的成功定義，不在於升主管或高薪，而是能否平衡生活、工作與興趣，找到讓自己快樂的方式，反而被視為更成熟的狀態。

辛炳隆指出，這種現象在日本十分普遍，甚至有「在家中坐牢」的名詞，用來形容畢業後薪資低、工作不穩，使年輕人選擇留在原生家庭的狀況，與台灣發展脈絡相當類似。

面對高房價、高物價與低薪環境，年輕世代並非不努力，而是在現實下，被迫重新定義人生進度。不論是選擇成家，或是專注把日子過好，每一種生活方式都不該被貼上標籤。未來政策能否真正減輕世代壓力，也將決定更多人能不能放心追求自己想要的人生。

