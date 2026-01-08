東森深度周報／不只防感染 定期接種流感、皮蛇疫苗 有效降低失智風險

全台現在已有超過38萬名失智症患者。（示意圖／Pexels）





全台現在已有超過38萬名失智症患者，年輕型個案也逐年增加，醫師指出，用來預防流感、帶狀皰疹感染的疫苗，現在證實能有效降低失智症風險，民眾最好從40歲就開定期接種疫苗，打造守護記憶的第一道防線。

失智症趨向年輕化，高齡浪潮邁向80萬人，疫苗活化免疫系統有效降低失智風險，預防勝於事後治療，40歲建立保腦習慣。

單手打蛋快速俐落，49歲的林俊豪過去曾是港式餐廳大廚，切菜的動作當中，還看得出精湛刀工的影子，這是他好不容易漸漸找回來的肌肉記憶。

失智症患者林俊豪：「我老婆說，以前我忘記的時候，我用刀子都是用這樣很大力剁，開始慢慢可以像以前這樣，開始慢慢切。」

5年前的一場大病，為林俊豪的人生帶來劇烈變化，有天走進廚房，他忽然想不起自己是誰，不知自己身在何處，經過醫師診斷，是失智症找上門。

失智症患者林俊豪：「復健那段時的記憶我忘記了，我老婆是拿手機給我看，我才記住。」

目前全台有1萬2000名年輕型失智症患者，發病在30到64歲之間，至於全國失智人口已經超過38萬人，隨著人口老化，預估2050年將逼近80萬人。

北醫神經內科專任主治醫師蔡睿蘋：「那我們最常聽到的第一名，其實就是阿茲海默症，它主要會集中在短期記憶、海馬迴的部分。我們的太陽穴裡面這個顳葉，那這個部分隨著一些類澱粉蛋白，還有一些不好的廢物蛋白（Tau蛋白），隨著年紀堆積又排除不掉，這個時候腦細胞就會萎縮。」

最新研究發現，流感和帶狀皰疹疫苗，可以有效降低失智症發生，為醫界打了一劑強心針。

北醫神經內科專任主治醫師蔡睿蘋：「主要打疫苗的原理可以預防失智症，就是保護我們的腦，可以減少慢性發炎，也可以增加強化免疫能力，去清除這些廢物蛋白。」

醫師指出，流感疫苗能活化中樞神經系統，加強腦中巨噬細胞進一步減少40%的失智症風險；而皰疹疫苗則是避免病毒攻擊大腦的海馬迴，達到降低失智症的發生率。

北醫神經內科專任主治醫師蔡睿蘋：「2025年4月，在英國出了個非常高分期刊的一個研究，在針對英國7年的一個同年紀，然後有一半用他們的疫苗政策，一半有打帶狀皰疹疫苗，一半沒有打，那追蹤了7年之後，可以有效地下降20%的阿茲海默症的風險。」

醫師建議，從40歲開始就要建立「保腦習慣」，每年都要接種流感疫苗，隨著年紀增長，帶狀皰疹、RSV、破傷風、肺炎鏈球菌以及新冠疫苗等，都須定期施打，打造完整失智防護網。

北醫神經內科專任主治醫師蔡睿蘋：「針對阿茲海默症，有可以打類澱粉蛋白的單株抗體，去把它逆轉，但是因為健保目前沒有給付，大概打半年到一年半的時程，大概要花費可能50到150萬左右。所以如果我們可以從預防面著手，不要等到開始有類澱粉蛋白沉積過多的程度我們才治療，這樣會更好。」

退化型失智症是長年累積的結果，定期接種疫苗，不只能避免相關病症上身，更能成為守住記憶的第一道防線。

