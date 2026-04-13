東森深度周報／交通地獄 年死3000人 駕照2新制上路 打擊累犯

解決亂象，交通部今年開第一槍，從駕訓源頭出手。（圖／東森新聞）





四月開始，兩個重要的交通新制上路。一是針對違規累犯，包括闖紅燈、逆向等行為，一年累積三次就要強制自費道安講習，另外就是駕訓班考試要特別加強行人安全，希望徹底解決台灣交通地獄的難題。

台灣近10年，每年超過2500人死於交通意外，行人地獄之名躍上CNN，馬路三寶隨處可見。台灣交通安全協會副理事長林志學：「我們駕訓班，比較著重在用車，學習用車，而不是學習用路。」

解決亂象，交通部今年開第一槍，從駕訓源頭出手。大台北駕訓班老闆黃飛發：「這個路中行穿線，是要停車再開，像我們小車A柱是比較細，大車A柱更寬，你就是往前傾，閃避死角做安全確認，確認到注意行人這樣就可以了。」

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大台北駕訓班老闆黃飛發直接示範考照新規，車輛經過行穿線，駕駛不但要停讓，起步前如果沒有確實觀察死角，就直接判定不合格。大台北駕訓班老闆黃飛發：「變得不是只是，為了考試而考試，像過往很多影片，左右查看甩頭，這樣的動作，這種動作就變成是不行的。」

除了考照變嚴，另一個重點，3月31日開始的新制是鎖定違規累犯，一般駕駛累犯達3次，即召回自費道安講習，未參加將開罰1800元，開罰後再不到就吊扣駕照。大台北駕訓班老闆黃飛發：「有錢人你罰他再貴，他都不覺得這是很重要的，這時候你反而讓他用講習的方式，他反而會覺得，時間對他來講是重要的。」

2024年全台一般駕駛，累犯達3次者，約1萬800人，專家認為，不只是因為罰則輕，更是因為他們從考照開始就沒有養成好習慣。駕訓班現場，學生在練習倒車入庫，停車格前方立了一根竹桿，它被稱為扣分桿，目的是為了倒車時對正角度。駕訓班雷教練：「我一開始都說，你一個三角窗，三角窗的一半對到這裡，再轉方向盤。」

教練無奈表示，為了幫學生過關，各大駕訓班都有考照口訣，背熟了上考場無往不利，但上路後寸步難行。台灣交通安全協會副理事長林志學：「我們都會抱怨，駕駛在路口像切西瓜，我們就沒有這樣練過，所以雖然規定，左轉彎，要通過路心去轉，規定有規定，題目也要抽到，但上了路就做不出來，靠右一點，迴轉半徑拉大。」

還有號稱大魔王關卡的S型彎道，挨批像特技表演，上路根本用不到，台灣最近5年交通事故從不到36萬件一路增加到40萬件，每年死亡人數都超過2800人，到底多少人駕照是雞腿換的。尤其機車死傷數，更是佔了超過半數，台灣當前的汽機車考試，挨批無法測出，駕駛的安全觀念。

在台灣巴西人Felipe:「我的國家有車輛機械課程，所以我們要知道汽車如何運作，所有零件包括儀表板，所有的東西，我們會打開引擎蓋，看裡面的零件構造，這些課程是台灣沒有的。」旅居台灣10幾年的Felipe，汽機車駕照一次到手，連外國人都覺得考照門檻低。對比國外，德國除了學科、術科外，還要有12小時高速公路練習，三者通過才擁有考照資格。日本學科術科分兩階段，而且駕訓教練都要通過國考，錄取率還不到五成，澳洲要拿到駕照更得花四年，國外考照制度首重臨場反應，唯獨台灣流於形式，甚至有人因為訓練不足，就算考到駕照也不敢上路。

大台北駕訓班老闆黃飛發：「照法令應該要有6個小時，道路駕駛時間，接觸到真實道路，對於你駕駛信心當然有更顯著的提升，當然到多少小時，也沒有決定，每個人學習能力有高有低。」

政府大力提倡交通安全，但年年車禍不減反增，追根究柢，源頭的考照太容易，訓練不扎實，考照新制上路，是做出改變的開始，畢竟核發駕照是守護道路安全重要的第一道防線。

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