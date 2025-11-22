東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收
在銀白世界遨遊，踏著滑雪板一路滑行或是趁著初春沐浴在微風中的櫻花雨，幸福感簡直爆棚，日本是觀光勝地，2024年狂吸3,687萬外國旅客入境，創下歷史新高前三名分別是韓國、中國大陸以及台灣，不過當地人對大批觀光客的「過度旅遊」早就不堪其擾。
遊客多亂象更多，「觀光公害」從景區外溢到生活圈，因此2026年日本政府將會大幅增加旅遊稅收名目，包含國際觀光旅客稅，從現行1000日圓提高至3000日圓以上調漲簽證費，尤其92處的地方政府研議徵收「住宿稅」，未來到日本玩「好便宜」三個字可能成為往事。
日本旅遊達人林旼叡：「我覺得大家要有心理準備，陸陸續續日本多數的縣，你都要付這個「住宿稅」，你就會開始想像，你這樣一個晚上要多付少一點五十元、一百元台幣，多一點可能一百元、兩百元台幣，那京都之所以被拿出來討論，是因為他有很多很厲害很高級的飯店，你可能要付一、兩千元的稅金，所以大家就會覺得好像收了太多了一點。」像是京都已經拍板，3月住宿稅全面調漲，從三個級距修正成五個，最高每晚要多付1萬日圓相當於台幣2千多元，加上近年機票旅宿需求上升，早已不是以前的價格很多人感嘆，便宜日本已經消失。
日本旅遊達人林旼叡：「在最貴的時候，一班的經濟艙機票要兩萬多，以前一萬二、一萬三大家就已經覺得有點貴了，後來變兩萬多，飯店也漲很多，有些小資族他們可能會追求到日本去住平價飯店，可能一千五、兩千元，現在也沒有了。」
民眾:「滿貴的，交通跟吃的。」、民眾:「住宿好像有點變貴了。」
民眾:「消費有變貴，商品單價有漲價，我都住民宿有漲但還可以接受的範圍。」旅客很有感加上中美貿易戰造成不確定性，出口大國經濟停滯物價飆漲，交通地鐵像是JR東日本漲票價普通票票價平均上漲7.8%，而且飲食生活用品通膨嚴重，一去不回頭。
台經院景氣預測中心主任孫明德:「烏俄戰爭能源價格高漲，進口的食物價格高漲，所以日本的三餐一受到輸入型通膨的影響，二是受到國內米價，所以日本的通膨這兩年都是3%以上，日本從去年到今年為止他的利率從零利率慢慢的升到零點五，就已經快要受不了了。所以日本又不能靠升息去壓通膨。」
濃郁湯頭大塊叉燒，拉麵是到日本必吃的美食，只不過以往日本餐點多以一千日圓為消費基準，隨著物價上漲「千元防線」崩潰，想吃到千元以下的拉麵丼飯，不容易。
旅日台人Ninna:「大概有漲兩到三成，會想說多自己煮，薪水都沒漲。」
日本旅客YA:「很多東西現在很貴，以前食物大概1000日圓，現在1500所以很貴。」除了飲食變貴，購物退稅也有變革，新制度將免稅商品分類簡化，為了防止轉售，減少逃漏稅增加財源，稅收好收滿，盼能藉此減緩觀光亂象。
台灣人到日本旅遊，很多人的一大重點就是購物，因為可以免稅，不過未來退稅制度要大改版了，以往旅客商店購買一般物品和消耗品，都可以直接在店內退稅，而之後都得到機場再退，也有人擔心要提早到機場壓縮到旅遊時間。
觀光客到日本一年可以創造八兆日圓的經濟產值，但帶來的觀光公害也造成民怨日本政府正想方設法，透過改革取得雙贏。
