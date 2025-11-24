東森深度周報／以價制量除觀光公害 日本2026增多項稅收

亞洲有大量觀光客到日本旅遊，已經形成觀光公害，日本政府也祭出多項政策，像是大阪已經加徵住宿稅。（示意圖／Pexels）





中日外交衝突升級，有大約50萬張赴日機票被取消。但近幾年亞洲有大量觀光客到日本旅遊，已經形成觀光公害，日本政府也祭出多項政策，像是大阪已經加徵住宿稅，其他各個城市也可能在明年陸續跟進，很多人說「便宜日本」已經消失!

日本寺廟住持發文內容：「我認為觀光共存已經不可能了，如果京都、日本，繼續被這樣破壞下去，日本將不再是日本。」

遊客多亂象更多「觀光公害」從景區外溢到生活圈，因此2026年日本政府將會大幅增加旅遊稅收名目，包含國際觀光旅客稅，從現行1000日圓可能提高至3000日圓以上，92處的地方政府研議徵收「住宿稅，未來到日本玩，「好便宜」三個字可能成為往事。

日本旅遊達人林旼叡：「像是真的很多地方，台灣人也會追的上高地，大家有個心理準備，都要付住宿稅，京都有很高級的飯店就要一兩千塊的稅金，大家會覺得有收得太多，一兩千元可以買四碗拉麵。」

像是京都已經拍板，3月住宿稅全面調漲，從三個級距修正成五個，最高每晚要多付1萬日圓，相當於台幣2千多元，加上近年機票旅宿需求上升，早已不是以前的價格，很多人感嘆便宜日本已經消失。

日本旅遊達人林旼叡：「一萬二現在兩萬，廉航五千有找，飯店也漲很多，小資族追求平價飯店一千五、兩千，一樣的空間現在一樣擠，可能七八千吧。」

民眾：「消費有變貴商品單價有漲價，我都住民宿，有漲但還可以接受的範圍。」

民眾：「住宿好像有點變貴了。」

民眾：「滿貴的交通跟吃的。」

旅客很有感，加上中美貿易戰造成不確定性，出口大國經濟停滯物價飆漲，交通地鐵像是JR東日本漲票價，普通票票價平均上漲7.8%，而且飲食生活用品通膨嚴重，一去不回頭。

台經院景氣預測中心主任孫明德：「日本的三餐受到輸入型通膨的影響，二是受到國內米價，所以日本的通膨這兩年都是3%以上，日本從去年到今年為止他的利率，從零利率慢慢的升到零點五，就已經快要受不了了。」

濃郁湯頭、大塊叉燒，拉麵是到日本必吃的美食，只不過以往日本餐點多以一千日圓為消費基準，隨著物價上漲，「千元防線」崩潰，想吃到千元以下的拉麵丼飯不容易。

旅日台人Ninna：「大概有漲兩到三成，會想說多自己煮，薪水都沒漲。」

日本旅客：「很多東西現在很貴，以前食物大概1000日圓，現在1500所以很貴。」

除了飲食變貴，購物退稅也有變革，新制度將免稅商品分類簡化，為了防止轉售，減少逃漏稅增加財源，稅收好收滿，盼能藉此減緩觀光亂象。

台灣人到日本旅遊很多人的一大重點就是購物，因為可以免稅，不過未來退稅制度要大改版了，以往旅客商店購買一般物品和消耗品都可以直接在店內退稅，而之後都得到機場再退，也有人擔心要提早到機場壓縮到旅遊時間。

觀光客到日本一年可以創造八兆日圓的經濟產值，但帶來的觀光公害也造成民怨，日本政府正想方設法，透過改革取得雙贏。

