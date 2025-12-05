東森深度周報／住在「藝術」裡！ 襲園打造「一日美術館」

你印象中的美術館，也許是冷白牆、寂靜空間、與作品保持距離的地方；但在桃園，有一座從外觀看起來更像一個家。（圖／東森新聞）





你印象中的美術館，也許是冷白牆、寂靜空間、與作品保持距離的地方；但在桃園，有一座從外觀看起來更像一個家。空間裡只有淡淡木香與茶香，不喧嘩、不張揚。平日是創辦人的工作場域，假日則化身一日美術館。走進這裡後，光線、氣味、腳步聲，都成了展覽的一部分，彷彿整個人也被納入作品之中。

踏入空間，大片落地書櫃迎面而來，明亮開闊宛如世外桃源。整棟建築以清水模打造，這座美術館名為襲園，由創辦人李靜敏耗時多年，親手構築出一處城市綠洲。

李靜敏回憶，小時候眷村裡人情氛圍的互動、互助、像一家人的連結深深影響了他，因此希望打造一個能延續這種感覺的空間。襲園不只是一座美術館，更像一個家，處處藏著他對生活與藝術的用心。

館內有許多細節值得探索，例如以珊瑚化石打造的石材，展現時間沉澱的痕跡。襲園也堅持每週只開放一天，讓每位到訪者得以調整心緒、慢下步調，在空間中充分感受自然流動。藝術品則安靜地佇立在角落或牆邊，與空間自然融合，不細看可能完全察覺不到。

這回展出的是藝術家黎志文的作品《之間》，以雕塑呈現圓與方之間的流動與相容關係。他表示，襲園的特別之處在於「像在家裡辦展覽」，與一般美術館截然不同，空間和諧、溫暖、充滿人性，正好呼應作品的氣質。

襲園並非以藝術品交易為核心，而是希望藝術、創作與感動，能自然地融入宛如家的空間之中。茶香、微風、光影與作品交織，讓人走進襲園時，不只是欣賞藝術，而是與藝術一起生活。

