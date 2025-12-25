東森深度周報／你穿的是人造纖維嗎？小心微塑膠吸進體內

現在研究還指出，就連穿衣服也會吸入塑膠微粒。（示意圖／東森新聞）





塑膠微粒充斥我們的環境當中，動物實驗證實，塑膠微粒會提高罹癌風險；美國醫學研究也指出，許多失智症患者死後解剖，大腦中驗到有塑膠微粒的蹤跡。日常生活中，喝瓶裝水、吃口香糖、用塑膠袋裝食物，都有吃下塑膠微粒的風險。現在的研究還指出，就連穿衣服也會吸入塑膠微粒。

顏鴻吉慢跑愛好者，每天非跑個10圈操場不過癮，跑步後大汗淋漓好暢快，但他不擔心換洗的問題，同樣的排汗衣有好幾件，隨時都可以脫了又穿。

顏鴻吉排汗衣愛好者：「一二三四五六七八大概十幾件吧，這邊也是這邊二、三十件，像這種，這種就是，這種都沒有棉的成分。」

家裡裡吊掛的超過10件以上，貼膚透氣涼爽舒適，顏鴻吉跟很多男生一樣，超愛排汗衣運動衣，不只有運動時才穿，這些機能衣已經成為他的穿搭日常。

顏鴻吉排汗衣愛好者：「他排汗蒸發速度很快，所以穿在身上就比較不會，那麼黏膩，觸感非常好，像絲質一般的感受，幾乎平常都穿上班都會。」

但廣受歡迎的衣服，在專家眼中其實暗藏健康危機，人造纖維衣物跟天然棉麻一樣，會掉毛釋放出塑膠微粒，在空氣中流動，很容易被吸進人體內。

人造纖維衣物跟天然棉麻一樣，會掉毛釋放出塑膠微粒。（示意圖／東森新聞）

北醫臨床醫學所教授邱惠雯：「像如果是這種衣服，上面的維纖維的話，它通常是10-20的微米，一微米的話大概就是頭發的1%，然後甚至有小一點點3-5微米，所以其實這樣子，肉眼是看不太到的，聚酯纖維或尼龍這樣的材質，這種微纖維呢，其實在無論是，在洗衣服的過程當中，或者是在，我們平常衣服摩擦的過程當中，都很有可能會產生。」

除了排汗衣、涼感衣、機能衣，現在快時尚流行好看之外，便宜是主要訴求，廉價的尼龍縲縈、聚脂纖維等人造布料就成為主要原料。根據研究，光是一件合成纖維運動衣，清洗時，就可以釋放出11萬個塑膠微粒，清洗一次6公斤衣服，甚至高達70萬個。

北醫臨床醫學所教授邱惠雯：「大概15分鐘的烘衣，其實就可以偵測到，大概50萬的微纖維的排放，有一些是棉質的微纖維，那但是有一些是塑膠的微纖維，所以都會混合在，這樣子的空氣排放當中。」

塑膠微粒吸入人體，能穿過細胞壁，經由血液跑到各個器官，增加氧化壓力發炎反應，大大提高癌症和失智風險。

長庚腎臟科教授醫師顏宗海：「美國研究他說，他看到塑膠微粒，連腦部都有，很多醫生都嚇了一跳，醫生還看到說，這些腦部裡面，有看到塑膠微粒的，尤其是他生前診斷，說有阿茲海默症，就老年癡呆。」

塑膠泛濫，地球環境早已被塑膠微粒污染，一公升瓶裝水，就有24萬顆塑膠微粒，另外常吃貝類、海鮮，用內層塗有聚乙烯的紙杯，喝熱飲嚼口香糖，看似平常的生活日常，都充斥著塑膠危機。

長庚腎臟科教授醫師顏宗海：「有國外學者他就估計了，平均一個人，一個禮拜會吃到一個信用，一張信用卡的微塑膠，所以這個數字是蠻驚人的。」

塑膠時代，人類已經無法完全阻隔塑膠微粒，但專家提醒，少用吸管、塑膠杯、塑膠袋，穿衣服盡量選用天然材質，不過度洗滌減少摩擦，少用烘乾機，室內開空氣清淨機，在自己能控制的範圍內減少接觸機會，還是能降低健康風險。

