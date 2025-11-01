東森深度周報／全台瘋瘦瘦針 減肥利器 暗藏健康大風險

近年來掀起一股「瘦瘦針」減重風潮。（圖／東森新聞）





近年來掀起一股「瘦瘦針」減重風潮，連世界首富馬斯克都有嘗試，讓號稱能輕鬆「享瘦」的針劑風靡全球。然而這類原為治療糖尿病的藥物，並非人人適用，專業醫師提醒嚴重者甚至會導致胰臟發炎，減重應建立在正確的健康觀念之上，別讓追求外貌的焦慮，成為危害身體的陷阱。

減肥是許多人一輩子的課題，今年有一種藥物意外發現可以輕鬆享瘦，讓人趨之若鶩。

這樣一根類似筆狀的針劑被稱為瘦瘦筆或是瘦瘦針，依照品牌與劑量不同價格大約在8000元至13000元左右，這原本是用來治療第二型糖尿病的藥物，以腸泌素抑制升糖反應，來增加飽足感，進而節食減重。受惠者包括世界級科技大亨馬斯克。

Today記者：「這周馬斯克又發了一條推文，透露了自己減肥的藥物是猛健樂。」

除了馬斯克之外，知名演員琥碧戈柏、NBA退役球星巴克利，也是瘦瘦針愛好者。名人加持下，製藥廠商營收也跟著飆漲，股價被看好突破千元大關。

瘦瘦針風潮也席捲來台，31歲的退役職棒球員林桀晨告別運動員生涯後，一度失控發胖至106公斤，他使用第二個月已經瘦到了95公斤。

瘦瘦針使用者林桀晨：「開始想要找一個比較輕鬆的方法就找到了，這還不錯。」

過去一餐至少兩個便當起跳，林桀晨透露現在的食量不到過去的一半，就算偶爾嘴饞也大可放心享受，因為吃不到兩口就再也吃不下。

瘦瘦針使用者林桀晨：「最一開始是原本要打2.5（毫克），然後醫生說看你的這狀況，好像身體健健康康，好像還可以，那就直接從5（毫克）開始打，副作用好像是會拉肚子或吐吧，我自己是還好，完全是沒有這個狀況的。」

臉型很明顯小了一圈，林桀晨表示還會持續使用，但真的是每個人都能如此順利嗎？

現年28歲的ZOE是一名護理師，過去也在同業引薦下嘗試瘦瘦針來減重，沒想到副作用相當嚴重，讓他苦不堪言。

瘦瘦針使用者ZOE：「我發現我就算只打一半的劑量，我可能一天可能只吃就是一餐，然後那一餐可能就是一個蛋。我如果有去運動的話，我那天可能不能打藥，因為會吐，會是吐不停的那種。」

專業醫師提醒瘦瘦針的副作用，除了噁心、嘔吐之外，還會引起便秘或是腹瀉，過度濫用還有可能造成更嚴重的病變。

萬芳醫院體重管理中心專任主治醫師李厚儒：「這個藥物可能會跟一些胰臟的疾病，胰臟發炎或是膽囊的疾病，另外就是甲狀腺的髓質癌，如果病人本身有這方面的家族病史，可能就不建議使用。」

醫師警告目前瘦瘦針的藥物仿單僅適用於BMI至少大於27的輕度肥胖患者，還沒有大規模實驗，用於一般體態的民眾身上。為了追求瘦身，忽略潛在風險，恐怕得不償失。

瘦瘦針使用者ZOE：「那種東西就是治標不治本，你雖然當下沒有食慾，可是你停藥之後你還是（會復胖），你不可能那個藥一直打，打一輩子，所以就會想說那還是要建立自己正確的飲控概念。」

萬芳醫院體重管理中心專任主治醫師李厚儒：「我都會告訴病人說停藥一定會復胖，根據目前的研究，其實停藥之後，大概復胖會有一半的體重（胖回來）。」

想要加速減肥，瘦瘦針確實起到很好的效果，但為了長遠健康著想，正確的飲食、作息，培養良好運動習慣才是維持體態的最佳解方。