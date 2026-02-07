東森深度周報／冬日開吃！活體海鮮助陣 慢火湯頭鮮味滿滿

台中這家鍋物主打「吃原味」，將食材原貌直接端上桌。（圖／東森新聞）





火鍋市場競爭激烈，能被記住的，靠的是真本事！台中這家鍋物主打「吃原味」，現撈活體帝王蟹、日本頂級和牛到放山玉米文昌雞，食材原貌直接上桌。湯頭不走速成，用整隻鱸魚、全雞熬煮，呈現食材本味，是最大特色。老闆娘愛料理，個性海派，份量給得毫不手軟，深怕客人吃不飽，蔬菜還能無限續盤，真材實料的用心，也煮出了口碑！

顧客：「這個鍋不僅不膩，涮下去每一口食材，都會讓你感覺到鮮、甜。」

顧客：「我來N次了，它每一種口味，我都有試過，我都覺得還蠻驚豔的。」

熱湯一滾，饕客的味蕾也跟著活了起來，蔬菜、鮮菇、玉米，還有牛肉、海鮮，色彩鮮麗的各式好料，一道接著一道下鍋，清透湯頭頓時變得五彩繽紛，光是畫面就先讓人食指大動。

顧客：「它的牛肉非常的嫩，真的不是一般牛肉，和牛有入口即化的感覺。」

餐廳一角的水族箱裡，魚蝦蟹來回游動，新鮮度一眼就能看見。張牙舞爪的活跳跳海鮮，現撈現處理，再端上桌現煮，龍蝦肉質紮實彈牙，挪威帝王蟹細嫩清甜，大顆赤嘴蛤鮮味十足，再加上入口即化的日本A5和牛，山海食材一次到位，熱鍋鮮香四溢，滿足饕客對鮮味的期待。

顧客：「我知道它這個海鮮，是從雲林口湖直接運過來的，很新鮮的海鮮。」

顧客：「和牛跟其他店家比起來蠻大一片，而且分量也是蠻多的，吃起來就是很嫩，很好吃。」

在火鍋店多到數不清的台中，龍美幸的店主打吃食材原味，以新鮮為訴求，走出一條屬於自己的市場定位。

老闆娘龍美幸：「我自己玩料理，喜歡煮菜，所以我希望餐廳裡面的食材，用最原始的方式去呈現給客戶。」

主角耀眼，湯頭自然不能馬虎，不走捷徑是基本原則。廚房裡的兩大鍋高湯，分別用整隻海鱸魚和全雞慢火熬煮，至少八個小時，很費工又花時間，卻是火鍋店不敗的鮮味關鍵。

主廚洪健宸：「我們是加九隻全雞，然後包含一隻文昌雞，文昌雞煮出來的油脂比較多，所以它煮出來的湯會比較濃郁，而且是呈現黃色的膠質。」

不只講究湯頭，更在意食材從哪裡來。

主廚洪健宸：「赤嘴蛤從雲林來的，我們需要出海人工挖採，才有這樣的東西，所以這100％是野生的，菜市場絕對沒有。」

海鮮現撈湯頭慢熬，但對老闆娘龍美幸來說，這是做給家人吃的方式，只是把餐桌搬進了店裡。

老闆娘龍美幸：「有一段時間住在雲林口湖，那邊是海邊，所以我有一個外號叫「海口龍姐」，因為來訪的朋友絕對是整箱整車回去的。如果有喜歡的蔬菜都可以無限地續，現在最當季的，我會推薦玉米。」

「海口龍姐」的稱號，不是浪得虛名，龍美幸總把客人能不能吃飽，放在第一位，這份體貼來自於她一路走來的磨練，出生十個月父親就過世，十歲那年又失去母親，跟著患有失智症的養父生活，國中白天做工晚上念夜校，小小年紀就得扛起家計。

老闆娘龍美幸：「就是一個沒有爸爸、媽媽的孩子，去跟著一個有精神病的養父，所以我是承受了非常多的壓力，因為是鄉下，他們沒有辦法用愛來疼惜孩子。」

正因為嚐過苦，如今苦盡甘來，她更懂得把自己擁有的分享給別人。

老闆娘龍美幸：「那也是因為這樣子，我的孩子們很願意去接納媽媽的想法，我說，這條路是艱辛的，因為我們在台中這個地方是一個非常大的戰場，但是，我還是堅持我們的東西一定就是要用原型的食物，來呈現給客戶。」

當月壽星來用餐，送餐機器人會送上一份甜點，服務人員會幫忙拍照，捕捉笑容，留下美好回憶。

顧客：「剛好今天生日，想說跟朋友一起來，還蠻貼心幫我們拍照這樣子，覺得還不錯。」

從新鮮食材到慢熬湯頭，從貼心服務到小小驚喜，龍美幸把她的用心和堅持都端上了桌，希望每個來店的客人，不只是吃一頓火鍋，更像是回到家一樣自在。

