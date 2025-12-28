東森深度周報／出國就醫一次百萬 旅遊保險沒買對 醫療費扛不住
隨著2025年步入尾聲，許多民眾正著手規劃年底與新春的國外旅遊。然而，在期待美好旅程的同時，務必留意國外高昂的醫療費用。在瑞士，骨折手術費可能高達50萬台幣，盲腸炎手術甚至要價60萬；即便是國人最愛的日本，若不幸遭遇重大傷病需入住加護病房，醫療帳單往往也是百萬起跳。
許多跟團旅客誤以為依靠旅行社的「團保」就已足夠，殊不知這類保險大多僅理賠「意外事故」，且醫療上限通常僅有20萬元。究竟出國該怎麼保？魔鬼藏在細節裡。
資深導遊楊振發以親身經歷警告，在瑞士摔斷手腕，光是緊急叫救護車、簡單包紮後送醫，費用就高達5萬多台幣。若需進急診手術並留院觀察一天，在台灣臺大醫院約需3000至8000元，但在瑞士，這筆帳單會暴增至40萬台幣。
「那個救護車，簡直像金錢豹加上計程車！」楊振發形容，瑞士救護車的計費方式令人咋舌：起跳價比照計程車，每公里計費，隨車醫護人員每15分鐘算一節，且車上兩名人員的費用還要乘以二。最終，他那次骨折意外的總帳單逼近50萬元，且醫院還要求在手術前先刷卡確認財力。手上的縫合疤痕時刻提醒著他：「出國玩，吃住可以省，唯獨保險不能省。」
小病數十萬，重症更可能讓人傾家蕩產。藝人洪曉蕾曾於西班牙旅遊期間因扁桃腺發炎嚴重，住進加護病房插管治療，傳聞費用高達100至200萬元。此時，「有保險」不代表「有保障」。開南旅行社總經理陳健欽指出，跟團附贈的「旅行業責任保險（旅責險）」僅針對「意外」理賠。若像洪曉蕾因扁桃腺發炎，或糖尿病引發低血糖等「疾病」因素就醫，旅責險完全不賠。此外，旅責險的理賠金是先賠給旅行社，再轉交旅客，程序較繁瑣。
相較之下，民眾自行投保的「旅遊平安險（旅平險）」通常包含「海外突發疾病醫療」及「海外急難救助」，保障範圍更廣，能直接對接旅客需求。然而，投保旅平險也有眉角。2018年，紀媽媽在日本旅遊時突發肺炎併發敗血症，住院十天後搭醫療專機回台，醫療費加專機費共計200多萬台幣。儘管她買了旅平險，卻發現保單內容不符，驚覺：「醒來才知道花了80萬專機費，原來我該買的是海外醫療險中的特定項目，而不僅是基本旅平險。」
公勝保經發言人郭莉芳提醒，傳統旅平險主要針對意外身故與傷害，大部分會排除「法定傳染病」（如COVID-19）或既往病史（如流感併發重症）。民眾投保前務必確認條款是否包含這些項目，畢竟「一分錢一分貨」，高保額才能應對巨額醫療支出。
若前往醫療費用極高的歐洲，專家強烈建議投保「申根保險」。資深導遊楊振發解釋，申根險的誕生源於歐洲醫院常因救治遊客後收不到費用的困境，因此該保險特點是「保險公司直接對接醫院」，旅客無須像一般旅平險那樣先自掏腰包代墊鉅款。申根險醫療額度最低要求3萬歐元（約100萬台幣），雖保費較高，卻能避免因無法代墊醫藥費而延誤治療。
總結來說，出國投保應堅守「保大不保小、保人不保物」的原則。優先拉高醫療與急難救助的額度，畢竟行李遺失事小，人身安全與醫療費用才是無法承受之重。別讓開心出遊，最後變成揹著還不完的債務敗興而歸。
更多東森新聞報導
東森深度周報／員工福利地雷區 員工旅遊、聚餐、尾牙被點名
2026去日本泰國旅遊注意 明年「旅遊稅最多漲10倍」
你也去了嗎？今年訪韓外國客破1850萬 每1.68秒就1人
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 11 小時前 ・ 195
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 54
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 205
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 9
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 63
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 25
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 67
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 50
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 115
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 48
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 242
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 17 小時前 ・ 27
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 1
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113