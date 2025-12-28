東森深度周報／出國就醫一次百萬 旅遊保險沒買對 醫療費扛不住

在瑞士，骨折手術費可能高達50萬台幣，盲腸炎手術甚至要價60萬。（示意圖／unsplash）





隨著2025年步入尾聲，許多民眾正著手規劃年底與新春的國外旅遊。然而，在期待美好旅程的同時，務必留意國外高昂的醫療費用。在瑞士，骨折手術費可能高達50萬台幣，盲腸炎手術甚至要價60萬；即便是國人最愛的日本，若不幸遭遇重大傷病需入住加護病房，醫療帳單往往也是百萬起跳。

許多跟團旅客誤以為依靠旅行社的「團保」就已足夠，殊不知這類保險大多僅理賠「意外事故」，且醫療上限通常僅有20萬元。究竟出國該怎麼保？魔鬼藏在細節裡。

資深導遊楊振發以親身經歷警告，在瑞士摔斷手腕，光是緊急叫救護車、簡單包紮後送醫，費用就高達5萬多台幣。若需進急診手術並留院觀察一天，在台灣臺大醫院約需3000至8000元，但在瑞士，這筆帳單會暴增至40萬台幣。

「那個救護車，簡直像金錢豹加上計程車！」楊振發形容，瑞士救護車的計費方式令人咋舌：起跳價比照計程車，每公里計費，隨車醫護人員每15分鐘算一節，且車上兩名人員的費用還要乘以二。最終，他那次骨折意外的總帳單逼近50萬元，且醫院還要求在手術前先刷卡確認財力。手上的縫合疤痕時刻提醒著他：「出國玩，吃住可以省，唯獨保險不能省。」

小病數十萬，重症更可能讓人傾家蕩產。藝人洪曉蕾曾於西班牙旅遊期間因扁桃腺發炎嚴重，住進加護病房插管治療，傳聞費用高達100至200萬元。此時，「有保險」不代表「有保障」。開南旅行社總經理陳健欽指出，跟團附贈的「旅行業責任保險（旅責險）」僅針對「意外」理賠。若像洪曉蕾因扁桃腺發炎，或糖尿病引發低血糖等「疾病」因素就醫，旅責險完全不賠。此外，旅責險的理賠金是先賠給旅行社，再轉交旅客，程序較繁瑣。

相較之下，民眾自行投保的「旅遊平安險（旅平險）」通常包含「海外突發疾病醫療」及「海外急難救助」，保障範圍更廣，能直接對接旅客需求。然而，投保旅平險也有眉角。2018年，紀媽媽在日本旅遊時突發肺炎併發敗血症，住院十天後搭醫療專機回台，醫療費加專機費共計200多萬台幣。儘管她買了旅平險，卻發現保單內容不符，驚覺：「醒來才知道花了80萬專機費，原來我該買的是海外醫療險中的特定項目，而不僅是基本旅平險。」

公勝保經發言人郭莉芳提醒，傳統旅平險主要針對意外身故與傷害，大部分會排除「法定傳染病」（如COVID-19）或既往病史（如流感併發重症）。民眾投保前務必確認條款是否包含這些項目，畢竟「一分錢一分貨」，高保額才能應對巨額醫療支出。

若前往醫療費用極高的歐洲，專家強烈建議投保「申根保險」。資深導遊楊振發解釋，申根險的誕生源於歐洲醫院常因救治遊客後收不到費用的困境，因此該保險特點是「保險公司直接對接醫院」，旅客無須像一般旅平險那樣先自掏腰包代墊鉅款。申根險醫療額度最低要求3萬歐元（約100萬台幣），雖保費較高，卻能避免因無法代墊醫藥費而延誤治療。

總結來說，出國投保應堅守「保大不保小、保人不保物」的原則。優先拉高醫療與急難救助的額度，畢竟行李遺失事小，人身安全與醫療費用才是無法承受之重。別讓開心出遊，最後變成揹著還不完的債務敗興而歸。

