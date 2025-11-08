東森深度周報／別再嘴饞！醫揭宵夜5大地雷 吃錯失眠、增罹癌風險

鹽酥雞香氣逼人，但營養師說，這類食物其實是超級NG。（圖／東森新聞）





明明有吃晚餐，但到了深夜，肚子還是會餓。這時會忍不住想吃宵夜。吃宵夜是很多人的幸福煩惱，不管是炸雞排、泡麵還是珍奶。醫師提醒，這些都是健康的隱形殺手，吃錯不只讓你發胖、睡不著，還可能增加心血管疾病和罹癌風險。

店家：「好，蝦子、蚵仔、蚵仔酥。」

每到深夜，城市反而更熱鬧。有人為了犒賞一天的辛苦，點了滿桌子的熱炒，大口吃、大口喝；有人嘴饞，想來份雞排配珍奶；也有人只想煮碗泡麵，在家邊吃邊追劇。吃宵夜是不少人下班後最放鬆的療癒時刻。

宵夜愛好者：「很爽，就是吃飽了，然後我很喜歡吃飽之後洗個澡就睡覺。」

宵夜愛好者：「晚上嘴饞，然後吃一吃就比較爽，吃完就睡覺。」

但醫師要提醒你，這一口幸福滋味，如果常常吃，當心會變成健康的隱形陷阱。初日診所減重專科醫師李唐越表示，其實晚上身體應該進入關機、休息的狀態，如果有吃宵夜的習慣，就有點像是強迫身體重新開機。

吃宵夜，第一個浮現腦海的就是國民美食雞排、鹹酥雞，炸得金黃酥脆、香氣逼人。但營養師說，這類食物其實是超級NG。

營養師劉怡里指出：「我覺得最嚴重的是油炸食物。因為如果經過高溫油炸，再加上台灣很多小吃的油會重複使用、產生劣變，就可能產生致癌物質，造成身體發炎。」

醫界點名「五大宵夜地雷排行榜」鹹酥雞、雞排等炸物，高脂高熱量、傷心血管；泡麵高鈉、高油脂，容易水腫、傷腎；串燒滷味鈉含量過高，增加肝臟與心血管壓力；還有辣味重鹹小吃，以及含糖飲料與甜點，睡前吃身體負擔最大。

營養師劉怡里說：「最嚴重的還是甜的食物，比如說吃甜點、蛋糕、麵包，甚至含糖飲料。因為很多人吃了甜的食物，晚上睡覺時容易誘發胃食道逆流。胃食道逆流久了之後，其實跟胃發炎，甚至胃癌都有相關性。」

晚餐太晚吃或吃宵夜，不只容易讓脂肪堆積快、代謝變慢，還可能提高大腸癌、乳癌及心血管疾病風險。而吃飽倒頭就睡，更可能成為「惡夢製造機」。

初日診所減重專科醫師李唐越說：「晚上原本會分泌像褪黑激素，讓我們可以慢慢進入休息、睡眠狀態，但如果這時候進食，褪黑激素分泌就會受到干擾，無法進入深層睡眠，容易出現多夢或失眠的問題。」

想吃宵夜也不是完全不行。掌握五大原則，以液體為主、原型食物比加工食物更好、少量進食、睡前2小時吃完、飯後散步幫助消化。種類可選擇富含色胺酸的食物，如香蕉、堅果、牛奶、魚類、黑巧克力和櫻桃，都能幫助放鬆、好入眠。

營養師劉怡里補充：「想要輕食、不要負擔太重，可以吃兩顆大番茄，大約250克，裡面有GABA成分和褪黑激素，有助於睡眠。」

下次嘴饞的時候，記得選對宵夜、別亂吃。吃得聰明些，才能睡得好一點。

