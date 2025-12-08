東森深度周報／台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行

日前有民眾在公共政策平台提案「週休三日」累積超過5,700人附議，掀起討論。（示意圖／Pexels）





台灣一年總工時高達2030小時，世界第五、亞洲第二，遠超南韓、日本，挨批過勞之島。日前有民眾在公共政策平台提案「週休三日」累積超過5,700人附議，再度掀起討論。但看似吸引人的構想也讓產業界高度緊張，企業擔心人力不足，勞工擔心是否得延長平日工時？薪水會不會被砍？專家直言,週休三日能否成為高工時困境的解方還言之過早。

假如週休三日，2025年一年118天假，瞬間變169天，這種感覺是。

科技公司業務：「就休息啊爽啊，我支持周休三日，讚。」

飲料店店長：「我們是自己開店，所以我們會希望周休三日，因為人潮比較多，哈哈哈，上班族工時長，兩天假真的常常不夠。」

律師事務所助理盧先生：「可能一下子就時間一下子就過去了，勞工的工作量如果真的很大的時候，很難用這兩天就彌補我們的疲憊感。」

不過周休三真的有企業做到了，雲品溫泉酒店2024年9月開始300名員工周休三日，每週工時40小時變為32小時，而且不減薪。

雲品溫泉酒店員工：「幸福我說真的，很幸福，我媽也說你就在這邊好好做就好了，不可以離職。」

週休三日推出後求職率增加10倍，離職率不到1成，解決缺工，而且收益還增加。

雲品溫泉酒店總經理張羽：「客人就說張總，我發現你們的員工，自從周休三日之後服務品質提高，我們也感覺到出自內心的微笑。」

但真的一切這麼美好嗎？事實上雲品一年成本增加3000萬，這可不是每個老闆都接受，更不是各行各業都適用。

台大國發所副教授辛炳隆：「他可以周休3日，因為他在1個觀光地區嘛，我們知道台灣的觀光地區，大概可以週休5日都沒問題，因為他所有的客人大概都集中在禮拜六、禮拜天。」

周休三日近年在各國陸續上路，日本東京都政府2025年4月推動政府員工平日多一天假日，歐洲包括英國、冰島、西班牙，政府砸錢補助企業試辦，成績亮眼，特別是英國61家企業中超過9成以100%的薪水80%的工時達到100%的生產力，但專家直言國外數據參考價值有限。

辛炳隆：「那些都是採取自願性的實驗計畫，所以會自願參加一定是週休3日，對他來講是沒有問題的，現在目前為止沒有1個國家用法定的方式強制周休3日，這個實驗是自願參加。」

台灣目前製造業服務業，人力缺口是最大難關，老闆們全都投出否決票，就連一般工薪族也有疑慮。」

餐飲顧問：「我朋友已經，公司現在就是周休三日，表面上講的是可以周休三日，但是他們四天做不了五天的工作，如果是用責任制的話，對我們勞工來講好像沒有什麼差，你三日跟你二日好像沒有什麼太大的差異。」

周休三日有多種樣態，總工時維持型，不扣薪每周上四天班，但一天上十小時，減薪型則是薪水打八折，薪資維持型對勞工最友善，周工時40小時變32小時，而且不扣薪，但幾乎推不動，有企業認為要照顧員工，不如先談彈性工時。

啟點行銷總經理郝柏涵：「我認為他是1個階段性的，把彈性工時跟遠端放進去，它其實就是做工作後的調整的第一步，第二步當然就是可以到休3日。」

啟點行銷總經理郝柏涵，在疫情前就啟動遠端工作跟彈性工時，員工自己安排工作日程，線上作業幾個月不進公司都OK，他認為設定合理工作目標，比起硬逼企業放假更務實。

啟點行銷總經理郝柏涵：「我們常常有的同仁是他可能這個禮拜的，工作都已經完成了，所以他這天基本上是沒有事，他就有可能這個禮拜只上4天的班，或者是我們的工作如果完成，他可能中午就會離開。」

台灣平均總工時排名亞洲第二，降低工時是共識，周休三日如果推不動，政府還能怎麼做，讓企業撐得住員工休得到，答案可不能只有一句不行。

