東森深度周報／員工福利地雷區 員工旅遊、聚餐、尾牙被點名

尾牙免費演出不OK下班苦練，變相加班。（圖／東森新聞）





公司福利是企業用來激勵員工的優勢，不過資方和勞方看法有時候卻大不相同，像是員工旅遊、尾牙，原本立意是「凝聚向心力」，但不少勞工卻直言超討厭，為何會有這樣的差異呢？一起來看。

尾牙免費演出不OK下班苦練，變相加班，員旅登爛福利之首，同僚壓力不熟硬玩，被迫社交非好福利，下班只想回家休息，現金進口袋最實在，彈性制度滿意度高。

〈APT〉MV：「APT APT，APT APT。」洗腦旋律節奏好記，2025年熱門歌曲，尾牙表演就決定是你了，噢不不不聽到這裡已經有不少員工開始擔心。還有啦啦隊風格熱力四射，餐宴上長官企業老闆看得笑開懷，但他們可不是什麼表演團體，這是企業尾牙，員工客串粉墨登場，下班苦練的成果。

上班族Owen:「花很多時間練習根本是變相加班，我變成要犒賞大家的一員。」

尾牙表演，很多人都有經驗，但是不講你不知道，它名列五大「爛福利」之一，其他還有第五名的交換禮物，第四名零食櫃，第二名是聚餐，爛福利之首則由員工旅遊奪下，老闆誤以為出了錢就是福利，沒想到反而最顧人怨。

上班族:「公司旅遊就給錢就好了。」

上班族:「員工不一定會想要一起旅遊，長官一起，不是真的放假。」

上班族:「員工旅遊不去也滿尷尬，上司會去同事會去，不去人際交往方面滿尷尬的一件事情，內容不喜歡又強迫自己不開心。」

上班族:「聚餐不喜歡跟長官聚餐。」

需要被迫社交並不是「福利」，因為很多人覺得上班已經很累，下班只想速速回家休息，但有些福利滿意度很高。

聽到這爽朗笑聲沒錯放飯囉，午餐時間一到，員工陸續領取自己選好的便當，人人臉上笑呵呵，因為餐費由公司支付，要照顧員工，把錢花在刀口上最實際。

行銷公司總監唐源駿:「我早期的時候，年紀比較輕的時候，第一次工作就家道中落嘛沒什麼錢，那時候當然要把家裡面的貸款還清，就會從薪資裡面扣完後，能吃飯的錢都不多了，譬如說過度的員工聚餐，沒有很好玩的員工旅遊，這些我都沒什麼興趣，不需要在那邊演這些大拜拜的戲碼的老闆來說，不如把這個錢省回來。」

後來唐源駿還發現，員工若沒空照顧家庭蠟燭兩頭燒，工作力反而下降，因此順勢在疫情後，保留「在家上班」的制度，就像她。

皮梅媽打開電腦聯絡事項，女兒靜靜坐在旁邊休息，已經是流感第四天，近日A流大流行女兒沒躲過，被勒令停課回家，當然不可能讓小孩一個人在家，這時候皮梅媽好感謝可以work from home。

上班族皮梅媽:「找工作的時候覺得很有吸引力，沒有上限要申請的時間沒聽過被打槍，要注意在家上班時間。」

職場文化持續轉變，年輕世代更重視的福利，其實是加薪特休年終獎金，以及彈性工作制度，能保障自主權與私人時間，都頗受勞工青睞。

人力銀行發言人莊雨潔:「多一些照顧孩子的假期啦或者是彈性工時，那當然每個人的人生階段不太一樣，需求也會不太一樣，不過普遍來說像是如果可以給予比較優於勞基法的假期多幾天，又或者是說可以多一點點一些獎金的部分，直接有這個獎勵喔，那對於許多的上班族來說，應該是可以得到最直接的回饋。」

很多老闆喜歡團隊活動，來建立核心目標與效益，但福利的本意是讓員工感受到公司照顧和關心，當福利變成壓力，變相增加工作負擔就失去美意。