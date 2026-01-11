東森深度周報／坪數灌水房價痛點！虛坪改革有望降5%公設比

高公設比長期被視為台灣房市一大痛點。（圖／東森新聞）





高公設比一直是台灣房市一大痛點，很多民眾好不容易存錢買房，卻花超過三分之一在買公共設施，權狀坪數和實際大小落差很大。現在虛坪改革即將在2026年上路，有望降低多達5%的公設比，要讓民眾體感「買到的房子真的是自己的」。

漂亮裝潢、華麗設施住起來看似舒適，但是高公設比花了大筆錢，您真的用得到嗎？民眾：「就是占太多了，變成說付更多錢買房，實際使用的坪數很少，我買30坪只有15坪剩下都是公設。」

民眾：「坪數說很多，裡面只有10幾20（坪），很多都是娛樂設施，我覺得有點浪費錢耶。」

像這間位在台北市大安區，公設比高達64%，另一棟師大旁華廈更誇張，28坪竟有22坪都是公設，根據統計，2024年雙北平均公設比是33-35%，您買的總坪數有三分之一以上都是虛坪。

房產專家何世昌：「房價已經這麽貴了，還要花這麽多錢去買用不到的虛坪，這一個問題就讓加深大家對於這個公設比過高的深悟痛絕。」

台灣高公設為人詬病，但國外怎麼做的呢，《EBC東森新聞》團隊先前飛往韓國釜山，一窺市中心新大樓公寓。在韓台人方湟凱：「大的小朋友，就可以跟我丈母娘，睡在第二間臥室。」

跟著方湟凱走進他在釜山的家，他熱情介紹三房兩廳，客廳直通餐廳，甚至還有超大儲藏室，30坪一家四口住，甚至第二胎即將出生都綽綽有餘。在韓台人方湟凱：「韓國的廚房空間比較大，因為他們至少要放兩台冰箱，我還是比較滿意，因為就是『實坪數』。」

權狀30坪室內就是30坪，總價1300萬的房子，方湟凱的房貸繳得心甘情願，但他也不禁感嘆，同樣價錢在台灣買到的室內空間恐怕只有一半。在韓台人方湟凱：「因為我們台灣需要扣掉公設比，你在台灣買的實際坪數，可能沒有辦法那麼大。」

不只韓國，美國、英國等國到鄰近的日本、馬來西亞都是「實坪制」，公設不計入權狀坪數，買到的都是自己的，這也推升台灣改革聲浪，虛坪改革將在2026年上路，就是為了解決花大錢「買到灌水」的落差感。

房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐：「對於很多比較務實的消費者來說，他就會覺得我寧可公社比低一點，然後我可以使用的空間，或者是我的錢是花在刀口上，那當然這個虛坪改革制呢，它首先第一刀，就是要針對地下室的定義重新去改寫。」

虛坪改革三大重點，包括車位專屬化，過去所有住戶要一起分擔車道公設，現在有買車位才要負擔，以及電梯不再納入公設，最後還有管委會使用空間必須有上限，這一項改革，預估有望降低5%公設比，各界都高度肯定。

房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐：「有買車位的才會需要去分車道，所以會讓沒有車位的人呢，心裡就會覺得相對比較公平。」

房產專家何世昌：「因為這一次的改革，主要是針對新建案做一刀切，那買新的房子反而更有利，住起來更舒服，這樣子說不定會增加新的房子的一個買氣。」

從「買空氣」走向虛坪改革，若能買的更真實，或許民眾也能買回遲來的公平正義。

