東森深度周報／外媒批台灣病「匯率被低估」！ 專家：「加薪優先」足以治病

安聯人壽全球財富報告公布全球最富有國家，台灣排名第5名。（示意圖／Pexels）





安聯人壽全球財富報告公布全球最富有國家，台灣排名第5名。然而極具影響力的外媒《經濟學人》近日卻點名台灣「生病了」，指出房價飆漲、薪資停滯、消費疲弱等問題，並認為病因來自長期壓低匯率。對此專家指出，真正的根源其實是產業結構不均衡。

台灣經濟數據亮眼，GDP表現傲視亞洲，一度被評選為全球第五富有的國家。但如今《經濟學人》卻以「繁榮背後的隱藏風險」為題，批評台灣面臨多重危機。前APEC中心副研究員洪財隆表示，台灣長期自視為模範生，被批評有病，社會自然會出現不理解甚至反彈。

廣告 廣告

外媒點出的「四大病症」包括低薪、高房價與消費疲弱，並將主因指向為壓低匯率以維持出口競爭力，引發各界激辯。不過專家認為，匯率並非萬靈丹，問題核心是台灣的產業過度依賴出口。

政大金融系教授殷乃平指出，台灣內需不足，過於依賴外銷，一旦出口動能減弱，整體經濟恐難維持。他強調若提升新台幣匯率，雖能讓進口商品變便宜，但對以出口為主的產業並無好處，甚至可能加劇「荷蘭病」效應，使產業更加扭曲。

以台積電為例，董事長魏哲家曾指出，新台幣每升值1％，營業利益率就少0.4個百分點。以2024年營收2.89兆元為計算基礎，新台幣若升10％，等同蒸發超過千億元毛利。對出口占GDP比重近七成的台灣而言，幣值大幅升值衝擊極大。

金融業同樣受到匯率影響。今年5月台幣對美元在一週內急升近10％，使壽險業因持有大量美債而單月虧損超過千億元。洪財隆指出，壽險業資產多為美元債券，負債卻以台幣計價，升值過快恐帶來金融危機風險。

不少專家批評《經濟學人》以偏概全，但多数學者認為台灣確實存在結構性問題，核心病根是產業失衡。台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，半導體雖然發展亮眼，員工與股東獲得高額分紅，但受惠者終究是少數。

此外，《金融時報》報導台灣可能投入4千億美元對美投資以換取關稅降低，折合約12兆台幣，引發各界疑慮。洪財隆認為，在新全球經貿秩序下台灣必須重新檢視過度依賴出口的模式，適時把目光轉回國內。

專家普遍呼籲政府正視結構問題，推動產業升級、提升勞工薪資、擴大內需，因為台灣經濟「強者太強、弱者太弱」，這才是真正的台灣病，未來還將面臨更多挑戰。

更多東森新聞報導

2025完美收官！4生肖化身「財富收割機」年末賺滿滿

傳承新箭 永豐高資產信託「璀璨」登場

鹹魚翻身！5星座受財神眷顧 明年準備轉運

