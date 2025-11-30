東森深度周報／外媒批台灣病「匯率被低估」！ 專家： 「加薪優先」足以治病

《經濟學人》點名台灣「生病了」，不過專家點出關鍵，其實產業結構不均衡，才是真病根（圖／東森新聞）





安聯人壽全球財富報告公布「全球最富有國家」，台灣排名第5名，但如今台灣卻被極具影響力的外媒《經濟學人》點名「生病了」！裡頭點出病症包括房價飆漲、薪資停滯、消費疲弱，病因是匯率被壓低。不過專家點出關鍵，其實產業結構不均衡，才是真病根。

台灣經濟亮眼GDP傲視亞洲，更一度在今年被評選為全球富有國家第5名，但如今登上外媒封面，卻是被批評生了「台灣病」。

前APEC中心副研究員洪財隆：「我們台灣一直覺得自己是模範生啊，所以如果說有人被講成有病的話，大家應該不太能夠了解，而且甚至有點有點反彈了。」

到底台灣生了什麼病，看看經濟學人大大版面，直接以繁榮背後的隱藏風險，警示台灣岌岌可危，四大病症包括低薪、高房價，都直指病因是為了降低出口成本，長期壓低匯率，引發正反熱烈討論。

政大金融系教授殷乃平：「我們現在的內需根本沒有辦法把這個經濟撐得住，我們過於依賴出口或者對外貿易，那事實上你的經濟形態啊，如果沒有出口的話，台灣經濟就結束了。」

專家指出經濟學人的「升值建議」不是萬靈丹，反而可能會重擊台灣產業，台積電董事長魏哲家就曾指出，新台幣每升1%，台積電的「營業利益率」會少了0.4個百分點，如果以2024年營收2.89兆元計算，新台幣升10%吞沒4%毛利，等於直接損失1156億元，對台灣出口占GDP比重近7成而言，並非好事。

政大金融系教授殷乃平：「雖然升息有個好處，就是可以讓我們進口東西，變得便宜一點啊，可是對我們的產業來說，一點好處都沒有哦，可能讓台灣的這個我們講的荷蘭病啊，會變得更嚴重哦，就是整整個產業扭曲的現象，會變得更糟糕。」

再看到另外的例子，光是今年5月，台幣兌美元1週內急升近10%，整個壽險業單月虧損就破千億元，導因於壽險業買美債，牽一髮動全身。

前APEC中心副研究員洪財隆：「以買美國的政府債券，然後負債都是台灣新台幣，所以這種資產跟負債是不對稱，那一旦如果台幣很快升值的話，那可能會產生金融危機。」

台灣病遠比想像中複雜，許多專家質疑經濟學人用聳動的標題以偏概全，但專家們認為，台灣經濟的確生病了，只是真正的病根其實是「產業失衡」。

台灣經濟發展研究中心執行長吳大任：「半導體有很好的發展，他的員工股東，都可以得到很高的分紅，但是他終究還是少數人。」

英國金融時報最近也報導，台灣將對美投資4千億美元來爭取降低關稅，這相當於12兆台幣的天價，會讓台灣陷於什麼樣的處境？

前APEC中心副研究員洪財隆：「川普整個是在翻桌嘛，因為重新有新的經貿秩序，這意味著什麼？意味著說你一味的在強調出口，其實這個東西其實會有它的限度啊，所以有一部分的視野視角，你應該慢慢要回到國內的本身。」

重出口、輕民生的疑慮下，政府應重新正視問題，除了落實產業升級，更得強化勞工薪資擴大內需，好的部分太好弱的部分太弱，這才是台灣病，接下來將面臨更多難題。

