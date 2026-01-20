東森深度周報／外泌體成美業新寵 萃取來源成安全隱憂

外泌體產品納入管理，能作為化妝品原料，但僅能外用塗抹。。（圖／東森新聞）





標榜「逆齡修復」的外泌體，近來在醫美大受歡迎，但相關療效還在人體臨床試驗，市場上卻已經出現許多亂象。目前台灣法規只允許塗抹使用，對於萃取來源跟使用劑量，卻毫無規定，其實暗藏極大風險。

臺大生物科技研究所教授沈湯龍：「外泌體就是符合精準醫療的一個很重要的元件之一，很多再生醫學現在都很熱門。」

外泌體是細胞分泌的微小囊泡，介於30到200奈米之間，負責在細胞之間傳遞訊息，活化細胞，更可能影響基因表現，目前已經應用到再生醫學，甚至癌症監測。

臺大生物科技研究所教授沈湯龍：「未來我們在疾病管理，包括癌症，我們不只針對癌細胞，我如果透過外泌體，把這個訊息阻斷掉，它整件事情就不會再發生了。這個其實有一些科學論文，已經驗證這樣子的可行性。」

外泌體席捲醫療領域，風潮也吹進醫美診所，廣告滿天飛。但按照目前台灣法規，外泌體的靜脈施打、微針導入等等，只要涉及治療、侵入式操作、宣稱療效，都還沒有合法。

廣告：「水光外泌體，有效改善問題肌膚，改善老化、痘痘肌、敏感泛紅。」

廣告：「可以鎮定跟安撫頭皮，然後還有外泌體的施打。」

結合雷射、微針，打進身體裡的外泌體，宣稱容易吸收、改善皮膚狀況，頭皮上也能使用。但外泌體的萃取來源主要有三大類，包含人體（臍帶、脂肪、骨髓）、植物（人參、積雪草、玫瑰）、甚至動物細胞（鹿茸、鮭魚）。小小一瓶，除了萃取來源是疑慮外，製作過程的嚴謹度不明，其實也暗藏極高危險性。

臺大生物科技研究所教授沈湯龍：「坊間太多這些五花八門的東西，把外泌體講成萬靈丹。它一定要在科學驗證的數值裡面，太少當然沒有效果，太多有時候，外泌體本身還可以當垃圾袋，太多會造成過敏、發炎甚至休克，而且還有累積性，會一直累積在細胞。」

近一兩年，外泌體在全球造成風潮。2026年起，台灣再生醫療雙法也通過，將外泌體產品納入管理，能作為化妝品原料，但僅能外用塗抹。不少業者搶搭這股熱潮。

保養品牌產品經理秦禕琳：「外泌體的功效來自於純度、來源以及穩定性。我們的特殊益生菌外泌體，是經由低溫負190度立刻封存高濃度活性。」

目前衛福部對外泌體的規範僅允許外用，對於萃取源頭標示及劑量規定模糊，導致市場亂象頻傳，也影響相關產業發展。

銘傳大學法律學系助理教授張祐齊：「如果要容許這個行業存在，應該是想把它健全化。但衛福部的想法是管制，避免出事，導致想好好做的廠商無所適從。另外最麻煩的問題是各縣市標準不一致。」

外泌體話題火熱，但法規細項與市場應用之間應更加嚴謹，千萬別等到發生問題再亡羊補牢，影響消費者權益。

